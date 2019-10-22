Горячая линия: Судебные приставы ответят на вопросы граждан

24 октября 2019 года Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) проводит «Горячую линию» по теме: «Признание должника безвестно отсутствующим в рамках исполнительного производства». На вопросы жителей республики с 14 ч. до 16 ч. ответит по телефону 8(4112)40-16-53 судебный пристав-исполнитель по розыску Якутского межрайонного отдела по исполнению особо важных исполнительных производств Управления ФССП по Республике Саха (Якутия) Артем Николаевич Семенов.

Фото: Пресс-служба Управления ФССП по Республике Саха (Якутия). Источник: Пресс-служба Управления ФССП по Республике Саха (Якутия).

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