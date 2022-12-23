23.12.2022
20:38
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Официально

«Горячая линия» прокуратуры по вопросам жилищно-коммунальных услуг

Прокуратурой республики организована работа «горячей линии» по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг   В прокуратуре республики работает «горячая линия» по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Граждане могут обратиться с интересующими их вопросами по следующим номерам телефонов: — 8 (4112) 36-45-08, 8 (924) 469-88-48.

Обращения по указанным вопросам принимаются по адресу электронной почты: prokjkh@14.mailop.ru

Фото: Пресс-службы прокуратуры РС(Я)
Источник: Прокуратура Республики Саха (Якутия)

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