«Горячая линия» прокуратуры по вопросам жилищно-коммунальных услуг

Прокуратурой республики организована работа «горячей линии» по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг В прокуратуре республики работает «горячая линия» по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг. Граждане могут обратиться с интересующими их вопросами по следующим номерам телефонов: — 8 (4112) 36-45-08, 8 (924) 469-88-48. Обращения по указанным вопросам принимаются по адресу электронной почты: prokjkh@14.mailop.ru

Фото: Пресс-службы прокуратуры РС(Я) Источник: Прокуратура Республики Саха (Якутия)

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх