Горячая линия по вопросам детского летнего отдыха

Координатор отдыха и оздоровления в Республике Саха (Якутия) Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) ответит на вопросы о летнем отдыхе и оздоровлении детей.

В связи с пандемией коронавирусной инфекции в стране и переходе летнего отдыха на новый формат работы запускается «горячая линия». Обратиться можно по телефону: 8 (924) 868-72-68.

Сайт Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор»: https://sosnovybor-ykt.ru/.

Единый республиканский портал отдыха и оздоровления детей: www.саха-отдых-детей.рф

Напомним, что первый сезон летней оздоровительной кампании и каникулярной занятости этого года начнется с 15 июня в дистанционном режиме во всех муниципальных районах и городских округах, за исключением: северных, арктических районов, в которых не выявлено случаев проявления короновирусной инфекции.

Во втором и третьем сезонах с 1 июля запланирована работа всех типов лагерей согласно реестру в смешанном (дистанционном и очном) и традиционном режимах с учетом эпидемиологической ситуации и рекомендаций Управления Роспотребнадзора по РС(Я) в каждом населенном пункте.