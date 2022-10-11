Горячая линия по мобилизации: что волнует якутян?

Ежедневно на горячую линию 122 по вопросам частичной мобилизации от граждан поступают обращения самого разного характера. Больше всего обращений поступает по вопросам, касающихся трудовых отношений.



Старший оператор дневной смены линии 122 Ольга Товкач подчеркнула, что рабочие места сохраняются за мобилизованными. Поступившие вопросы от родственников мобилизованных, по уточнению обоснованности мобилизации, направляются в военкоматы. По словам специалиста колл-центра, есть случаи возврата ошибочно мобилизованных граждан. Все обращения граждан, поступившие на горячую линию, рассматриваются в индивидуальном порядке.

Колл-центр работает круглосуточно с 23 сентября. Граждане могут обратиться на горячую линию «122», добавочная кнопка 1 – «частичная мобилизация», сообщает тгк @YakutiaOpershtab