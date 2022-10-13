13.10.2022
18:50
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Якутия

Горячая линия 122: что спрашивают якутяне о частичной мобилизации?

По «горячей линии» 122 больше всего звонков поступило с просьбой разъяснить о категориях граждан, которые подлежат частичной мобилизации. Об этом сообщила руководитель колл-центра 122 Мария Винокурова.

Для якутян актуальными являются темы предоставления отсрочки от призыва, выплаты мобилизованным и меры поддержки членов их семей. Также поступают вопросы об оформлении брони, снабжения мобилизованных.

Все обращения граждан рассматриваются оперативно в индивидуальном порядке. На все вопросы специалисты дают подробные ответы. 

При необходимости граждане получают психологическую помощь, им оказывают юридическую консультацию. Заявления и жалобы граждан передаются в Военный комиссариат республики и Военную прокуратуру Якутского гарнизона для оперативного реагирования.

Напоминаем, что Колл-центр работает с 23 сентября круглосуточно. Граждане могут обратиться на горячую линию «122»:

— 122 — добавочная кнопка 1 – по вопросам частичной мобилизации (звонки принимаются круглосуточно);

— 122 — добавочная кнопка 6 – добавочная кнопка 1 — по вопросам волонтёрской помощи семьям мобилизованных и контрактников-добровольцев (звонки принимаются с 10:00 до 18:00 часов):

— 122 — добавочная кнопка 6 – добавочная кнопка 2 — по вопросам психологической поддержки (звонки принимаются круглосуточно)

Фото: Андрея Сорокина
Источник: Пресс-служба АГиП РС(Я)

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