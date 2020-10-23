Горожанка рассказала, как лишилась полутора миллионов рублей

В полицию Якутска обратилась 52-летняя женщина. Она рассказала полицейским, что увидела рекламный видеоролик о заработке на торговле бинарными опционами. Пройдя по ссылке, она ввела в специальном окне свои личные данные, электронную почту и номер телефона для связи. Затем перевела 19000 рублей якобы для активации аккаунта. В тот же день ей поступил звонок от мужчины, который сообщил, что будет её личным финансовым специалистом. Он красочно описал будущую прибыль, полученную за короткий срок, и убедил женщину предоставить удаленный доступ к её компьютеру с помощью специальной программы.

Вскоре в «личном кабинете» она увидела, что ей уже поступили 5000 рублей. Она захотела вывести и обналичить деньги, но лжеспециалист сообщил, что для этого необходимо внести на счет дополнительную сумму. С целью получения дальнейшей прибыли она оформила кредиты: сначала на 200 000 рублей, затем на 300 000 рублей. Всего в течение 10 дней женщина внесла на счет денежные средства на общую сумму более 1 400 000 рублей. После совершения последнего перевода она заподозрила неладное и, решив, что, скорей всего, общалась с мошенниками, обратилась в полицию.

Уважаемые граждане! Помните о необходимости быть бдительными и не доверять информации о быстром обогащении за короткий срок. Ни в коем случае не переводите свои сбережения незнакомым вам людям!