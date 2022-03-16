Горожанка подарила библиотеке более сотни пластинок

Более 100 пластинок и 2 проигрывателя подарила горожанка Ольга Жукова Национальной библиотеке Якутии.

Жительница г. Якутска, музыкальный руководитель и тифлопедагог детского сада “Подснежник” Ольга Жукова подарила в фонд Национальной библиотеки Якутии более 100 пластинок и 2 проигрывателя.

“Музыка в нашем доме звучала с самого моего рождения, поэтому приобщение к музыке велось с раннего возраста. В нашей семье собрана большая коллекция грампластинок, которые мы слушали каждый день. В свободное время я увлекаюсь подбором новых сценариев для детей и новых песенок для разучивания с детьми“, — сказала Ольга Юрьевна.



В Медиатеке Национальной библиотеки Якутии читатели могут послушать виниловые пластинки. В фонде библиотеки хранятся более 3000 грампластинок: советских, зарубежных и якутских записей с 1956 года.

Медиатека Национальной библиотеки РС(Я) работает на 4 этаже с понедельника по пятницу с 10.00 до 20.00, в воскресенье с 10.00 до 18.00 по предварительной записи.

Запись и предварительный заказ пластинки осуществляется по номеру 455-855.

Внимание! Прослушивание пластинок возможно только в стенах библиотеки.