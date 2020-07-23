Горожанка ненароком спровоцировала соседа

В отдел полиции № 4 МУ МВД России «Якутское» с заявлением о квартирной краже обратилась жительница Якутска. Она пояснила, что в период её отсутствия неизвестный проник в её квартиру и похитил ноутбук, ювелирные украшения, а именно золотые серьги и цепочку. Общий материальный ущерб составил около 45 000 рублей.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска МУ МВД России «Якутское» установили и задержали мужчину, причастного к совершению данного преступления. Им оказался ранее судимый за грабеж 30-летний мужчина.

Установлено, что подозреваемый является соседом потерпевшей. Заметив, что женщина оставляет ключи от квартиры на электрощитке, решил воспользоваться этим и похить чужое имущество.

В ходе проведенного обыска похищенный ноутбук изъят, ювелирные украшения мужчина успел сбыть. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.