Горожанка «инвестировала» лжеброкерам солидную сумму

SakhaLife.ru.

Жительница Якутска «инвестировала» лжеброкерам более 200 000 рублей. 55-летняя женщина прошла в социальной сети «Instagram» тест по инвестированию.

Уже на следующий день «начинающий инвестор» пополнила свой киви-кошелек на 12 000 рублей и совершила первую сделку, обменяв шведские кроны на доллары. Прибыль составила 5,29 долларов. Затем женщине позвонил «Дашкиев Роман», под руководством которого она вложилась в «акции» «Газпром», «Роснефть», а также в криптовалюты и валюты иностранных государств.

Всего женщина «инвестировала» 234 000 рублей, но прибыли она так и не получила, и поняла, что стала жертвой мошенников.