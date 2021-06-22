22.06.2021
11:45
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Происшествия

Горожанка «инвестировала» лжеброкерам солидную сумму

SakhaLife.ru.

Жительница Якутска «инвестировала» лжеброкерам более 200 000 рублей. 55-летняя женщина прошла в социальной сети «Instagram» тест по инвестированию.

Уже на следующий день «начинающий инвестор» пополнила свой киви-кошелек на 12 000 рублей и совершила первую сделку, обменяв шведские кроны на доллары. Прибыль составила 5,29 долларов. Затем женщине позвонил «Дашкиев Роман», под руководством которого она вложилась в «акции» «Газпром», «Роснефть», а также в криптовалюты и валюты иностранных государств.

Всего женщина «инвестировала» 234 000 рублей, но прибыли она так и не получила, и поняла, что стала жертвой мошенников.

Уважаемые граждане! Не верьте незнакомцам и рекламным объявлениям, предлагающим быстрое обогащение! Не переводите свои денежные средства на сомнительные счета! Будьте бдительны и не рискуйте своими сбережениями!

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба МУ МВД России «Якутское»
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