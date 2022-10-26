Горожанка добилась бесплатной замены полотенцесушителя

В Управление госстройжилнадзора РС(Я) обратилась жительница дома 18/9 по улице Рыдзинского по вопросу неудовлетворительного состояния полотенцесушителя в квартире. Заявительница сообщила, что обогревательный прибор в ванной комнате стал протекать. На ее заявку о замене аварийного полотенцесушителя управляющая компания «Бюджетник» отвечала отказом, объясняя тем, что отопительные приборы не входят в состав общего имущества.

В рамках рассмотрения обращения надзорным органом установлено, что полотенцесушитель имеет повреждения в виде коррозионных образований со следами подтеков, плохо закреплен и разболтан. Также, он был подключен к системе отопления многоквартирного дома.

Напомним, что если полотенцесушитель не имеет отключающих устройств и представляет собой часть стояка системы отопления, либо горячего водоснабжения, и его демонтаж без нарушения циркуляции теплоносителя невозможен, то такой прибор относится к общему имуществу собственников многоквартирного дома, и входит в зону ответственности управляющей организации.

«Поскольку в данном случае прибор отопления является элементом общедомовой системы отопления и не имеет отключающей запорной арматуры, то ответственность по его замене лежит на управляющей компании и осуществляется за счет платы за содержание жилого помещения», — отметил руководитель Управления госстройжилнадзора РС(Я) Павел АРГУНОВ.

В результате проверки жительнице до начала отопительного сезона управляющей компанией «Бюджетник» бесплатно установлен новый полотенцесушитель.