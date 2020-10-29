Горожанин столкнулся с суровой реальностью

В дежурную часть отдела полиции №4 МУ МВД России «Якутское» обратился местный житель, который заявил, что у него обманом похищены очки виртуальной реальности стоимостью 18 000 рублей.

Полицейские установили, что потерпевший разместил в интернете объявление о сдаче очков виртуальной реальности в аренду. Данной услугой воспользовался неизвестный молодой человек, который заплатил 1600 рублей за аренду приставки на двое суток, после чего перестал выходить на связь.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался безработный 21-летний молодой человек.

Выяснилось, что подозреваемый изначально не собирался пользоваться игровой техникой. Получив очки, он сразу сдал их в ломбард, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.