Горожанин пожалел, что доверил женщине самое ценное

В дежурную часть отдела полиции №4 МУ МВД России «Якутское» обратился житель с заявлением о хищении с его банковского счёта 120 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую. Ею оказалась 38-летняя женщина.

Установлено, что ранее потерпевший распивал спиртные напитки в компании со знакомой. Он попросил свою приятельницу сходить в магазин, дал банковскую карту и назвал ей пин-код. Знакомая после совершения покупки не вернула карту. После чего потратила похищенные денежные средства на алкоголь и продукты.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Полиция убедительно призывает граждан не разглашать конфиденциальные данные своих банковских карт. Также не следует делиться с окружающими людьми сведениями о получении вами денежных средств. Соблюдение элементарных мер позволит сохранить ваши накопления и защитит от посягательств злоумышленников.