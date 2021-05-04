Горожанин лишился своего гардероба

SakhaLife.ru.

Житель Якутска лишился своего гардероба при транспортировке и обратился в отдел полиции №4 МУ МВД России «Якутское».

Полицейским он сообщил, что подъехал к дому на такси со множеством пакетов. Незадолго до происшествия он приобрел себе новую одежду. Часть приобретений он оставил возле подъезда, а часть занес в квартиру. Когда вышел за второй партией, ее не оказалось. Так горожанин лишился двух курток, новых штанов и шапки.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен 41-летний мужчина. Ранее неоднократно судимый за совершение краж подозреваемый проходил мимо и, заметив, что за пакетами никто не приглядывает, похитил их.

Одну из курток он подарил, а остальные вещи потерпевший предпочел не забирать.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Подозреваемый водворен в следственный изолятор.

Уважаемые граждане, будьте бдительны и внимательнее следите за сохранностью собственного имущества. Не оставляйте ценные вещи, сумки, кошельки без присмотра во дворе, на приусадебном участке, в подъезде дома, в других местах, доступных для взгляда постороннего человека!