Горожане жалуются на проблемы с интернетом

Несколько дней у пользователей услуг компании «ТрансТелеКом» (ТТК) в Якутске наблюдаются частые перебои в работе интернет-связи, передает ЯСИА.

Жалобы от якутян поступили и сегодня утром, 16 ноября. Как сообщили в пресс-службе провайдера, массовых проблем в столице Якутии на сегодняшний день не фиксируется.

Напомним, ближе к вечеру 14 ноября у всех пользователей компании ТТК в Якутске отсутствовал интернет. Специалисты компании отреагировали на поступившие жалобы, и в течение часа связь была восстановлена. В качестве причины возникновения проблем озвучили снегопад. Но у части пользователей до сих пор наблюдаются проблемы с доступом к интернету — у кого-то он работает с перебоями, а у кого-то и вовсе отсутствует.

«Массовых проблем по Якутску на текущий момент не наблюдается, согласно информации от наших специалистов. При возникновении проблем необходимо обращаться в нашу службу поддержки — по индивидуальному лицевому счету будет выполнена проверка. С утра фиксировали единичные зависшие сессии у абонентов и со своей стороны выполнили сброс. Должно всё работать. По Якутску нашими специалистами ведется постоянный мониторинг ситуации», — отметили в пресс-службе ТТК.

Часть пользователей в Якутске жалуется, что проблемы со связью у ТТК наблюдаются вот уже на протяжении многих недель, периодически пропадая и работая на низких скоростях.