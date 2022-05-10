Горожане выбирают общественную территорию для благоустройства в Якутске

В городе Якутске продолжается рейтинговое голосование по отбору общественных пространств для благоустройства в 2023 году. На данный момент около 3 тысяч горожан отдали свои голоса в пользу любимого места отдыха.

Глава города Якутска Евгений Григорьев отмечает, что рейтинговое голосование – это хороший объективный способ отбора общественной территории для благоустройства.

«Это шанс для горожан выразить свое мнение и повлиять на внешний вид конкретной территории. И от того, насколько активно вы проявите свою гражданскую позицию, зависит, какие территории преобразятся в следующем году в нашем городе. Мнение жителей – это очень важный фактор, который мы должны учитывать при благоустройстве. Чем больше горожан проголосуют, тем яснее мы будем понимать, какие территории города они хотят видеть благоустроенными в первую очередь», — отметил Евгений Григорьев.

В этом году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городско среды» в отборе участвуют 5 общественных территорий:

1. Благоустройство набережной озера Сайсары и сквера матери;

На объекте планируется организация кругового движения для велосипедистов вокруг озера, устройство пешеходных дорожек в Сквере матери, строительство нового пешеходного моста по улице Ойунского, а также создание спортивной зоны около СК «Триумф». По всей протяженности набережной озера Сайсары предусмотрены обустройство открытых бассейнов возле «Триумфа» и лодочной станции. Планируется благоустройство территории, капитальный ремонт дорог и тротуаров, строительство новых объектов, освещение проезжей части, пешеходных зон и спортивных площадок, капитальный ремонт сквера Матери.

2. Благоустройство набережной имени Романа Михайловича Дмитриева;

Проект «Благоустройство набережной Романа Дмитриева» будет реализован вдоль территории площади Победы, вдоль дороги, соединяющей улицу Хабарова и остров Малый Хатыстах и на территории городского пляжа. Проект предусматривает устройство пешеходных тротуаров, велосипедных дорожек, амфитеатра, благоустройство городского пляжа, озеленение.

3. Благоустройство сквера строителей;

Участок для будущего сквера расположен в центре кольцевого перекрестка улиц Кальвица, Свердлова, Жорницкого и Пирогова.

«Сквер строителей» включает в себя асфальтирование пешеходных зон с удобными зонами отдыха, обустройство парковки, устройство инсталляции «Строительство», ухоженных газонов с высаженными деревьями.

4. Благоустройство набережной по мотивам произведения Тимофея Сметанина «Лоокут уонна Ньургуhун» (якутский вариант «Ромео и Джульетта»);

На объекте по проекту предусмотрены установка арт-объектов, велосипедных парковок, теплого павильона, малых архитектурных форм, лестниц и пандусов, благоустройство набережной со смотровыми площадками, устройство моста через озеро «Теплое».

5. Благоустройство сквера имени Федора Кузьмича Попова;

Сквер будет находиться на территории перекрестка улиц Дзержинского и Федора Попова. На сквере будет расположен памятник Герою Советского Союза Федору Кузьмичу Попову. По проекту благоустройства предусмотрены устройство пешеходной дорожки, озеленение, установка малых архитектурных форм.

Отбор общественных территорий для благоустройства проводится в онлайн-формате. Более подробно с объектами можно ознакомиться на всероссийской онлайн-платформе https://14.gorodsreda.ru/. Каждый горожанин старше 14 лет может отдать свой голос за понравившийся вариант до 30 мая 2022 года.

Выберите из списка общественную территорию, которая, по вашему мнению, должна быть благоустроена в первую очередь.

Основная задача федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» — дать новый импульс развитию муниципалитетов на всей территории России. Общественные территории, набравшие наибольшее количество голосов, начнут благоустраивать уже в следующем году.

Сделаем город комфортнее! Участвуйте в развитии своего города!