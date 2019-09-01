Горожане в шоке от новой дороги на улице Петра Алексеева

Наши читатели прислали видео в редакцию. На нем снята дорога после капитального ремонта по улице Петра Алексеева. И хотя дорога еще не сдана официально, она разительно отличается от обещанной мэром Сарданой Авксентьевой.

Публикация от 22 апреля

На видео видно, что на новой дороге, как в тарелке с высокими бортиками скопилась вода, после первого небольшого дождя. У новой дороги нет ни обещанных стоков для воды, ни уклона. Бордюры,установленные по краям дороги, не дают воде стекать. Куда смотрели многочисленные проверяющие из мэрии и прочих образований, не понятно. В истории Якутска уже был один мэр, прозванный в народе «Бордюровичем».

Надеемся, что Сардана Владимировна, все-таки выполнит свои многочисленные обещания относительно дорог в Якутске