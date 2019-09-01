01.09.2019
22:02
212
Якутск
Горожане в шоке от новой дороги на улице Петра Алексеева
Наши читатели прислали видео в редакцию. На нем снята дорога после капитального ремонта по улице Петра Алексеева. И хотя дорога еще не сдана официально, она разительно отличается от обещанной мэром Сарданой Авксентьевой.
На видео видно, что на новой дороге, как в тарелке с высокими бортиками скопилась вода, после первого небольшого дождя. У новой дороги нет ни обещанных стоков для воды, ни уклона. Бордюры,установленные по краям дороги, не дают воде стекать. Куда смотрели многочисленные проверяющие из мэрии и прочих образований, не понятно. В истории Якутска уже был один мэр, прозванный в народе «Бордюровичем».
Надеемся, что Сардана Владимировна, все-таки выполнит свои многочисленные обещания относительно дорог в Якутске
Источник: SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
01.09.2019
177
01.09.2019
681
01.09.2019
356
01.09.2019
329
01.09.2019
154
01.09.2019
144
01.09.2019
311
01.09.2019
583
01.09.2019
343
01.09.2019
4125
01.09.2019
150
01.09.2019
122
01.09.2019
109
01.09.2019
145
01.09.2019
350
01.09.2019
155
01.09.2019
218
01.09.2019
108
01.09.2019
140
01.09.2019
155
01.09.2019
246
01.09.2019
1172
01.09.2019
514
01.09.2019
744
31.08.2019
475
31.08.2019
1048
31.08.2019
304
31.08.2019
463
31.08.2019
866
31.08.2019
222
31.08.2019
14083
31.08.2019
206
31.08.2019
215
31.08.2019
1428
31.08.2019
1723
31.08.2019
217
31.08.2019
802
31.08.2019
260
31.08.2019
495
31.08.2019
647
31.08.2019
211
31.08.2019
291
31.08.2019
757
31.08.2019
336
31.08.2019
751
30.08.2019
701
30.08.2019
3617
30.08.2019
1480
30.08.2019
224
30.08.2019
671
30.08.2019
221
30.08.2019
281
30.08.2019
254
30.08.2019
222
30.08.2019
219
30.08.2019
2061
ТОП НОВОСТИ
31.08.2019
14090
26.08.2019
13713
26.08.2019
8147
29.08.2019
5898
30.08.2019
5332
30.08.2019
5213
27.08.2019
5076
27.08.2019
5065
26.08.2019
5029
28.08.2019
4230