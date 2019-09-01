01.09.2019
22:02
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Якутск

Горожане в шоке от новой дороги на улице Петра Алексеева

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Горожане шокированы новой дорогой на улице Петра Алексеева 😱 . Видео из присланного: Новая дорога Петра Алексеева Данилова не отвечает требованиям законодательства. Вода скапливается, и находится как в тарелке, бордюры не дают слиться воде. Через год эта дорога развалится. . #sakhalife #ремонтдороги #петраалексеева #якутск #резонанс #мэрияякутска #сарданаавксентьева #чудомэр #всерешаетчеловек #итаксойдет

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Наши читатели прислали видео в редакцию. На нем снята дорога после капитального ремонта по улице Петра Алексеева. И хотя дорога еще не сдана официально, она разительно отличается от обещанной мэром Сарданой Авксентьевой.

Публикация от 22 апреля

На видео видно, что на новой дороге, как в тарелке с высокими бортиками скопилась вода, после первого небольшого дождя. У новой дороги нет ни обещанных стоков для воды, ни уклона. Бордюры,установленные по краям дороги, не дают воде стекать. Куда смотрели многочисленные проверяющие из мэрии и прочих образований, не понятно. В истории Якутска уже был один мэр, прозванный в народе «Бордюровичем».

Надеемся, что Сардана Владимировна, все-таки выполнит свои многочисленные обещания относительно дорог в Якутске

Источник: SAKHALIFE.RU
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