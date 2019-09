Горожане в шоке от новой дороги на улице Петра Алексеева

View this post on Instagram

Горожане шокированы новой дорогой на улице Петра Алексеева 😱 . Видео из присланного: Новая дорога Петра Алексеева Данилова не отвечает требованиям законодательства. Вода скапливается, и находится как в тарелке, бордюры не дают слиться воде. Через год эта дорога развалится. . #sakhalife #ремонтдороги #петраалексеева #якутск #резонанс #мэрияякутска #сарданаавксентьева #чудомэр #всерешаетчеловек #итаксойдет