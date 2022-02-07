Горожане примут участие в создании мастер-плана города
В Якутске продолжается опрос жителей по разработке мастер-плана
1 февраля начался опрос жителей Якутска, который проходит в рамках проекта по созданию мастер-плана города. Ссылка на опрос: https://taplink.cc/centeragency.
Мастер-план будет способствовать социально-экономическому росту региона с учётом Рекомендаций действий по жизнестойкости и устойчивому развитию Якутска: улучшения городской среды, повышения социальной интеграции и стимулирования экономики замкнутого цикла.
Глава города Якутска Евгений Григорьев отметил, что документ будет направлен на формирование новых стандартов комфортной городской среды, современных подходов к благоустройству, экологии, сфере культуры и досуга. «Успех проекта невозможен без участия тех, кто живёт и работает в Якутске. Опрос направлен на выявление общественного мнения о потенциале будущего города, уровне качества жизни и городской среды, инфраструктурных и социальных проблемах», — сказал глава Якутска.
Чтобы принять участие в опросе необходимо ответить на вопросы анкеты.
Опрос продлится до 20 марта 2022 года.
Ссылка на опрос: https://taplink.cc/centeragency.
Результаты опроса лягут в основу Технического задания для участников Открытого всероссийского конкурса по созданию мастер-плана города Якутска Республики Саха (Якутия), который стартует 8 февраля.
Мастер-план – это документ, который определит основные векторы развития Якутска в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Его целью является решение стратегических задач развития Якутска и Республики Саха (Якутия) в целом.
Отметим, 17 ноября 2021 года был дан старт проекта по разработке мастер-плана города Якутска, Республики Саха (Якутия), инициаторами которого выступили Правительство Республики (Саха) Якутия в лице Управления архитектуры и градостроительства при Главе Республики.
Партнёры – АО «ДОМ.РФ», Окружная администрация города Якутска, НКО «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)». Оператор Конкурса – Агентство «ЦЕНТР».
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