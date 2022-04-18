Горожане могут подавать заявки на откачку луж в ЕДДС Якутска

По состоянию на 18 апреля, с улиц города откачано 9143 кубометров талых вод, сообщили в МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства». В эти дни в откачке талых вод с улично-дорожной сети города Якутска ежедневно задействованы 38 единиц спецтехники и 40 рабочих. Также силами территориальных органов управления, управляющих компаний и ТСЖ ежедневно проводится откачка талых вод с внутриквартальных и дворовых территорий.

Начальник отдела контроля за внешним благоустройством МКУ «СЭГХ» Александра Корякина отметила, что граждане могут подавать заявки на откачку талых и ливневых вод в Единую дежурно-диспетчерскую службу г. Якутска по тел. 44-42-51, 44-42-29, 44-45-64.

«Если на выходе из подъезда образовалась лужа, мешающая проходу, необходимо сообщить в управляющую компанию. Даже если лужа в нескольких метрах от подъезда и не мешает, нужно принимать меры по ее осушению» — подчеркнула Александра Корякина.

Окружной администрацией г. Якутска ведется ежедневный мониторинг по объемам откачанной воды при помощи АСМ, мотопомп, электронасосов с указанием адресов.