Горожане купились на фейковый скриншот

В полицию поступило сообщение от жительницы Якутска о том, что у нее обманным путем похитили дорогостоящий телефон. Ущерб составил 35 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Отдела полиции №4 МУ МВД России «Якутское» был установлен подозреваемый – им оказался ранее судимый за угон автотранспорта 19-летний местный житель.

Выяснилось, что ранее горожанка разместила на одном из сайтов объявление о продаже смартфона Айфон XS. Через некоторое время ей позвонил покупатель, который выразил готовность приобрести гаджет. Во время встречи покупатель сообщил, что перевел деньги продавцу через мобильный банк и продемонстрировал экран своего телефона, где якобы отображались данные перевода. После этого незнакомец забрал товар и ушел. Вскоре стало очевидным, что никаких денежных средств на счет заявительницы не поступило.

Также установлено, что еще одной жертвой лжепокупателя стал другой горожанин, который также размещал объявление о продаже Айфона X стоимостью 29 000 рублей.

Подозреваемый сдал похищенные смартфоны в один из цифровых ломбардов города. В ходе обысковых мероприятий одно похищенное устройство изъято.

Следственным подразделением МУ МВД России «Якутское» возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренным ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.