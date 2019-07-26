Горожане единодушно поддержали идею Виктора Федорова

24 июля в Окружной администрации состоялось первое заседание оргкомитета по строительству Парка Победы с участием общественности города. Начало работ по проекту приурочено к 75-летию Великой Победы, которое отмечается в следующем году. Строительство парка планируется на территории Ус Сэргэ (Три Сэргэ) по Автостраде 50 лет Октября.

«Годы войны до сих пор болью отдаются в сердце каждого из нас, живет память о наших отцах, дедах и прадедах. Нет такой семьи, которую не коснулась бы война. Парк Победы – отличная идея, лично у меня она нашла искренний отклик и поддержку, ведь туда будут приходить и наши дети, внуки. Мы, горожане, должны помнить нашу Победу, особенно молодое поколение. Пока мы помним о той высокой цене, которую заплатил наш многонациональный народ за мирное небо – не будет такой страшной войны», — сказала глава города Сардана Авксентьева.

Идейным вдохновителем создания Парка Победы является депутат Ил Тумэн Виктор Федоров. «Основная проблема города Якутска – это отсутствие парков, мест отдыха населения, центр города перегружен. Если мы создаем парк, то это должен быть именно Парк Победы в честь 75-летия Великой войны. Нужно посадить 38 тысяч деревьев, олицетворяющих 38 тысяч героев-якутян, не вернувшихся с полей войны. Думаю, парк не должен быть перегружен развлекательными аттракционами, а будет оформлен в строгом стиле, с аллеей славы, увековечиванием имен защитников Родины», — отметил Виктор Федоров.

В своей речи заместитель главы города по развитию территорий Евгений Григорьев рассказал о проведении предварительных работ и подготовке дизайн-проектов, об общем положении строительства. «Формируется концепция видения Парка Победы, с участием общественности, с учетом предложений горожан. Нами сформирована проектная команда. В ближайшее время будет разработано Положение о конкурсе дизайн-проектов будущего Парка Победы», — прокомментировал Евгений Григорьев.

Ресурсоснабжающие организации, как было отмечено на собрании, дали согласие на работы по обустройству Парка Победы на этой местности. На территории также есть небольшие водоемы, которые являются водоохранными зонами.

В связи обсуждением строительства Парка собаководы высказывают обеспокоенность в том, что у них забирают участок для тренировок их питомцев. «В соответствии с распределением участка, территория вдоль дороги предназначена для выгула собака, можно аккуратно огородить ее, и никто никому мешать не будет», — подчеркнула глава Сардана Авксентьева. Также рассматривается вариант переноса площадки на другое место.

За две недели собраны более ста предложений от жителей города через аккаунты в социальных сетях управ, мессенджеры, интернет-ресурсы, идеи продолжают поступать. Основные направления, по которым высказываются жители города – это виды озеленения и посадки деревьев, формирование аллей, возможность активного отдыха (велодорожки, дорожки для скандинавской ходьбы, беговые дорожки, детские игровые площадки).

И конечно, поступает много разнообразных по форме и содержанию предложений по созданию памятников, мемориальных досок, увековечиванию имен воинов, героев. Многие жители города также желают видеть в Парке настоящую военную технику тех лет.

На встрече общественность и руководство окружной администрации обменялись мнениями, выслушали предложения и пожелания. Оргкомитет Года Победы на территории Якутска возглавляет глава города Сардана Авксентьева. Руководителем оргкомитета по строительству Парка Победы является заммэра по развитию территорий Евгений Григорьев.

Окружная администрация продолжает сбор предложений от горожан и коллективов. Свои пожелания можно передать через управы города, социальные сети или городской портал One Click https://www.oneclickyakutsk.ru