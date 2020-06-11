Горожане 75 лет и старше получат подарки на Ысыах

В канун национального праздника «Ысыах Туймаады» каждый горожанин, достигший 75 лет и старше, с пропиской в городе Якутске, получит символический подарок – обрядовый набор от Окружной администрации города Якутска. Об этом, 10 июня, на своей странице в Инстаграм сообщила Сардана Авксентьева.

В дни солнцестояния, исполняя традиционное обрядовое действо — алгыс, народ саха обращается к высшим божествам Айыы, с тем, чтобы испросить у них благословения для себя, близких, а также для очищения ауры, пространства дома и двора. В подарок для пожилых горожан вложен небольшой набор для проведения обряда очищения у себя дома.

«Больше остальных этот праздник ждет наше старшее поколение. Чтобы уделить им внимание, порадовать горожан – ровесников Победы, детей войны, ветеранов войны и тыла вручим символические подарки, где кроме обрядового набора есть продукты для приготовления якутских оладий, символизирующих солнце и украшающих каждый якутский праздничный стол, якутский чай в праздничном оформлении», — прокомментировала глава города Сардана Авксентьева. Также в подарочный набор вошел специальный выпуск городских газет «Эхо столицы» и «Киин куорат», посвященный Ысыаху Туймаады.

Такие подарки получат более 8,5 тысяч горожан. Территориальные управления уже начали доставлять подарочные наборы адресатам, с соблюдением всех мер предосторожности в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Ысыах в этом году пройдет в необычном формате, в онлайн-пространстве.

«Это нисколько не умаляет значение Ысыаха для нас. Сила и сакральный смысл древнего праздника народа Саха заключается в единении наших мыслей и устремлений, энергетическом обмене с природой», — отметила Сардана Владимировна.

В рамках национального праздника, с 8 июня стартовали фольклорные, творческие конкурсы, соревнования по настольным играм, акции, челленджи, а также виртуальные выставки, мастер-классы на различных интернет- площадках.

Глава Якутска пригласила жителей республики принять самое активное участие в 75-ти интерактивных мероприятиях Ысыаха Туймаады. С подробной программой можно ознакомиться на сайте Окружной администрации якутск.рф, а также на сайте Управления культуры и духовного развития Окружной администрации г. Якутска: www.cultura14.ru и аккаунте Instagram @upravlenie_cultury_yakutsk.