Горожанам понравился ремонт дорог в Якутске

Подходит к завершению строительный сезон, остается чуть больше месяца до окончания плановых работ по строительству, ремонту, реконструкции, капитальному ремонту улично-дорожной сети. Благодаря участию в национальном проекте «Безопасные качественные дороги» в этом году в городе Якутске приводят в нормативное состояние около 50 км дорог, в том числе в пригородах. Это рекордный показатель за всю историю нашего города.

Многие уже ощутили, что ездить по отремонтированным улицам и ходить по новым тротуарам стало заметно удобнее, чище и безопаснее. По признанию некоторых горожан, раньше они своими силами пытались привести в порядок дороги. Теперь же власти города и республики основательно взялись за улучшение улично-дорожной сети столицы в рамках национального проекта БКД, увеличивая объемы дорожных работ.

Село Пригородный

Житель села Пригородный, автомобилист со стажем Валерий Степанов назвал показательными улицу Новая в с. Пригородном, а также улицы Ивана Кульбертинова, Старый Покровский тракт, Студенческая и Нагорная в микрорайоне Птицефабрика Автодорожного округа.

«Мы в Пригородном наблюдаем большие изменения по ремонту дорог в нашем селе. Замечательно, что дороги обновляют не только в центральной части города, но и в пригородных населенных пунктах. Живу в поселке с 2014 года и хочу сказать, что изменения начались именно с началом реализации нацпроекта БКД. Если раньше у нас жители своими силами пытались улучшать дороги, то сейчас этим занимается государство, в частности, в лице городской администрации, остается только похвалить их за хорошую работу», — поделился Валерий Степанов.

Всего в с. Пригородный в этом году отремонтировано 1,2 км дорог – это ул. Пляжная, ул. Набережная и ул. Совхозная.

Микрорайон Марха

В 2021 году в микрорайоне Марха заасфальтировано около 6 км дорог – ул. Советская, ул. Олега Кошевого, ул. Заводская, ул. Интернациональная. Сейчас на данных объектах ведутся работы по обустройству. Подрядчики устанавливают линии наружного освещения, тротуары, павильоны, обочины, дорожные знаки, наносят разметки, асфальтируют съезды.

Председатель Общественного совета микрорайона Эдуард Федоров отметил, что улицы в Мархе давно не ремонтировались.

«Сколько живу в Мархе, дороги строили или ремонтировали очень редко. Поэтому дорожный ремонт приветствую и оцениваю только положительно. Люди довольны, радуются, что тротуары появились, жизнь в пригороде налаживается. Хочется, чтобы такой ремонт проводился каждый год, и не только в центре Якутска, но и в пригородах», — поделился Эдуард Федоров.

Строительный округ

В Строительном округе в текущем дорожном сезоне заасфальтированы улицы Халтурина, Клары Цеткин, Кутузова, Рыдзинского и Окружное шоссе. Общая протяженность ремонта улично-дорожной сети в округе составляет 4,3 км. До конца октября, на данных улицах будут идти работы по обустройству бордюров, ограждений и т.д.

Жительница 16 квартала Раиса Фалена особо отметила комплексное развитие территории – помимо ремонта дорог в городе также стали ремонтировать дворы.

«Считаю, это показатель хорошей работы главы города и его команды, внимательного отношения к нашим проблемам. Руководители слушают жителей, сами приезжают, смотрят, где что надо отремонтировать в первую очередь. В этом году у нас в округе очень хорошо асфальтировали улицы Рыдзинского и Клары Цеткин. Думаю, что горожане, как и я, довольны ремонтом дорог прошлых лет. Например, по улицам Жорницкого, Петра Алексеева стало удобно ездить», — поделилась горожанка.

Отметим, за два прошлых года в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Строительном округе отремонтировано, реконструировано и построено порядка 10 км дорог. В списке отремонтированных улицы Жорницкого, Петра Алексеева, Свердлова, Хатын-Юряхское шоссе, перекрестки на пересечении улиц Пояркова — Курашова, Пояркова-Петра Алексеева, кольцевая развязка на пересечении улиц Петра Алексеева – Стадухина — Пирогова.

Микрорайон Кангалассы

Председатель Совета ветеранов и детей войны микрорайона Кангалассы Раиса Уварова с ужасом вспоминает, какие дороги были у них раньше, как приходилось идти по ним, спотыкаясь и падая.

«Очень приятно, что нашему микрорайону уделяют внимание, особенно нам, старшему поколению – ветеранам. Раньше шли куда-то как по полосе препятствий, а теперь у нас прекрасные дороги, идешь по ним и душа радуется. На машине тоже едешь, как «белый человек», по гладкой дороге, без тряски. Жители очень довольны. Пользуясь случаем, от имени горожан хочу выразить огромную благодарность дорожникам, которые работали, не покладая рук, днями и ночами. Улицы у нас отремонтировали очень быстро и качественно. С нашей стороны, был свой общественный контроль, мы, старики, следили за ходом ремонтных работ и обсуждали», — рассказала Раиса Михайловна.

В текущем году в микрорайоне Кангалассы подрядчики по ремонту дорог АО «РИК Автодор» и ООО «Туймаада» асфальтировали, привели в нормативное состояние улицы 26 партсъезда, Молодежная и Объездная общей протяженностью 3 км.

Автодорожный округ

Масштабный дорожный ремонт ведется и в Автодорожном округе. Здесь в 2021 году приводят в порядок свыше 10 км дорог по ул. Ивана Кульбертинова, Старый Покровский тракт, Луговая, Студенческая и Нагорная в мкр. Птицефабрика, им. Иосифа Николаева в мкр. «Тускул». За два прошлых года в Автодорожном округе отремонтированы улицы Воинская, Красильникова, Автодорожная, переулок им. Ивана Арбиты, общей протяженностью порядка 4 км.

Результатов этих работ стало улучшение условий жизни горожан, транспортной доступности района.

«Раньше каждую весну и осень на улице Ивана Кульбертинова была непролазная грязь, летом было невозможно дышать из-за поднимающейся пыли. Сейчас дорога просто шикарная. После укладки первого слоя асфальта пыли уже не стало. На данный момент дорожники завершают асфальтирование вторым слоем и доделывают тротуары, появились автобусные карманы. В дальнейшем, говорят, обустроят велосипедные дорожки, установят уличные фонари», — поделилась жительница Автодорожного округа Юлия Аргунова.

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Отметим, Якутск принимает участие в национальном проекте «Безопасные качественные дороги» с 2019 года. В первый год реализации нацпроекта отремонтировано 16 улиц и построено 3 мостовых перехода, общей протяженностью около 26 км. В 2020 году в Якутске проведены капитальный ремонт, строительство, ремонт и реконструкция 28 объектов улично-дорожной сети общей протяженностью 23,5 километров, из которых, 14 объектов – улицы в пригородных селах. Общий объем расходов на дорожное строительство в 2020 году составил 1,5 млрд рублей, из федерального, республиканского и муниципального бюджетов, как и в 2019 году.

В план по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту дорог на территории г. Якутска в 2021 году вошли 36 объектов общей протяженностью свыше 48 км, что является исторически рекордными объемами дорожного ремонта и дорожного строительства для города. Плановый объем бюджетных средств на развитие улично-дорожной сети Якутска в рамках нацпроекта БКД на текущий год составляет 2,2 млрд рублей.

Всего за пять лет реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в г. Якутске с 2019 по 2024 годы будет построено и приведено в нормативное состояние 85 % дорог городской агломерации.