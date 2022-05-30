30.05.2022
19:03
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Якутск

Горожан завтра ждут на зарядку и бесплатный медосмотр

На Комсомольской площади г. Якутска, завтра, 31 мая с 10 до 15 часов проведут зарядку, бесплатный медосмотр и игры.

Зарядку проведет пятикратная чемпионка России по марафону Сардана Трофимова. Мероприятия организуют в рамках акции «Здоровая молодежь —сильная республика!».

Фото: тгк Новости Якутии
Источник: тгк Новости Якутии, @ук24ru

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