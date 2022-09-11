Горожан поздравляет ректор АГИКИ Саргылана Игнатьева

Дорогие жители и гости Якутска! Разрешите от имени Арктического государственного института культуры и искусств поздравить всех вас с юбилеем столицы нашей республики: в этом году Якутск отмечает 390 лет со дня основания.

Впереди десять лет процветания и развития, которые непременно войдут в историю не только города или республики, а всего Дальнего Востока. Руководство региона и города ставит большие задачи для того, чтобы Якутск стал лучшим городом в Арктическом мире. В благое дело АГИКИ готов внести свой вклад.

В нашей программе развития мы стремимся к развитию в республике креативных индустрий. Якутск, являясь столицей и средоточием активной, амбициозной и талантливой молодежи, станет той самой точкой опоры, с помощью которой весь регион совершит в этом направлении большой рывок вперёд. Музыка, кино, искусство, GameDev, проектирование и многое другое – это те отрасли, которые могут стать основой нашей республики. Наследием Якутии для потомков и всего мира.

Дорогие друзья! Искренне поздравляю вас со знаменательной датой и желаю счастья, любви, благополучия, успехов, терпения и веры в себя!

С пожеланиями, ректор АГИКИ Саргылана Игнатьева