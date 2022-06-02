Горожан и гостей Якутска приглашают на зарядку с чемпионом!🥊🥊🥊

ЦСП «Триумф» приглашает на утренние зарядки горожан и гостей Якутска! Занятия начинаются в 7 утра под руководством опытных инструкторов, известных спортсменов и тренеров. В пятницу, 3 июня, зарядку проведёт заслуженный мастер спорта РФ, многократный чемпион России, двукратный чемпион Европы, серебряный призер чемпионата мира по боксу Василий Егоров.

Фото: Из соцсетей Источник: Минспорт Якутии

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх