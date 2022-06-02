02.06.2022
16:08
171
Спорт
Горожан и гостей Якутска приглашают на зарядку с чемпионом!🥊🥊🥊
ЦСП «Триумф» приглашает на утренние зарядки горожан и гостей Якутска! Занятия начинаются в 7 утра под руководством опытных инструкторов, известных спортсменов и тренеров.
В пятницу, 3 июня, зарядку проведёт заслуженный мастер спорта РФ, многократный чемпион России, двукратный чемпион Европы, серебряный призер чемпионата мира по боксу Василий Егоров.
Фото: Из соцсетей
Источник: Минспорт Якутии
#Василий Егоров#Горожан и гостей Якутска приглашают на зарядку с чемпионом!🥊🥊🥊#минспорт Якутии#республика саха (якутия)#Якутия#Якутск
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