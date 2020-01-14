Гороскоп — среда 15 января

Лунная тревога

У нас сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Деве.

Овен (21 марта-19 апреля)

Сегодня у вас есть сильное чувство долга, особенно в отношении служения другим.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня трудно скрыть свои чувства от других. Если вы влюблены — люди это видят. Отношения с противоположным полом будут лучше, чем обычно.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы предпочитаете быть самим собой. Вы хотите избежать шумного мира вокруг вас и найти утешение в привычной обстановке.

Рак (21 июня-22 июля)

Сегодня вы не хотите тратить время на поверхностную болтовню. Вы склонны действовать по привычке.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня возможно, вам придется защищать себя в тех областях, где ничего не поставлено на карту.

Дева (23 августа-22 сентября)

Сегодня Луна находится в вашем знаке, что делает вас более эмоциональным, чем обычно. Это происходит в течение двух дней каждый месяц. Это делает вас немного удачливее, чем остальные.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Даже несмотря на то, что вы самый социальный зодиакальный знак, сегодня вы испытываете искушение остаться с самим собой. Расслабьтесь — это временное, мимолетное влияние.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Ваши эмоциональные контакты с друзьями важны для вас сегодня. То же самое для контактов с группами. Вот почему вы чувствуете себя так.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

В течение двух дней каждого месяца Луна находится в верхней части вашей карты, что, как правило, ставит вас в центр внимания. Люди замечают вас.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сделайте что-то по-другому сегодня, потому что вам нужно немного встряхнуться. Отправляйтесь туда, где никогда не были. Совершите короткую поездку. Посетите библиотеку или музей, потому что любая смена обстановки расширит ваш кругозор.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня ваши эмоциональные переживания будут более интенсивными, чем обычно. На самом деле, вы можете привлечь к себе влиятельных людей. Вы также можете чувствовать себя защищенными в отношении собственности.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Поскольку Луна находится напротив вашего знака сегодня, ваше внимание переключится на ваши самые близкие отношения. Если у вас конфликт с другими, это будет более эмоциональным событием чем обычно.

Если ваш день рождения сегодня

Композитор Максим Дунаевский разделяет день рождения сегодня. Вы отличный организатор, который предан близким. Вы ставите перед собой высокие цели. Это время для определения будущих целей, потому что вы вступаете в год захватывающих новых начинаний! Что ты хочешь для себя через пять лет?