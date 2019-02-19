Гороскоп на вторник, 19 февраля 2019

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«Мисс бикини» Якутии любит заниматься на лестнице
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Ассоциация строителей Амуро-Якутской магистрали получила награду
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Подарок студентам якутского техникума к чемпионату WorldSkills 
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Приставки для приема цифрового ТВ будут доступны
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Усть-янцы задали волнующие вопросы Правительству
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Виктор Лебедев о Кубке мира в Якутске
18.02.2019, 20:15
Экономика
Жители Якутии лидеры в темпе увеличения просрочки по кредитам
18.02.2019, 19:59
Происшествия
В Якутске жителей дома эвакуировали из-за подозрительного предмета
18.02.2019, 19:46
Общество
Прокуратура Якутии о нарушениях работодателей
18.02.2019, 19:30
Спорт
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У «Кубка чемпиона» по многоборью новый хозяин
18.02.2019, 19:14
Культура & Образование
«Сосновый бор» на Международной конференции народов Арктики
18.02.2019, 18:57
Происшествия
В Якутии произошло ДТП с разливом нефти
18.02.2019, 18:44
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Десант Центра медицины катастроф отправился по районам Якутии
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Изменение тарифов на услуги АО «Железные дороги Якутии»
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Спорт
Первенство по вольной борьбе памяти Сахаачча
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Экономика
График плановых работ энергетиков на 19 февраля
18.02.2019, 17:50
Культура & Образование
Желание работать есть цель современного образования
18.02.2019, 17:40
Культура & Образование
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«Таптал долгуна» прошел в шестой раз
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Общество
«Ростелеком» проведет плановые работы в ночь с 18 на 19 февраля
18.02.2019, 16:45
Происшествия
Якутский полицейский спас жителя Алдана, отравившегося угарным газом
18.02.2019, 16:30
Спорт
Иннокентий Григорьев: Слабых команд на Кубке мира не будет
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Экономика
Самолет Ил-114-300 может заменить в Якутии устаревшие «Антошки»
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Общество
Сегодня на Первом: Нюрбинский отшельник Тимофей Меньшиков встретился с родными
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Культура & Образование
Эксклюзив
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18.02.2019, 15:30
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Гороскоп
19 февраля 2019, 0:01
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Гороскоп на вторник, 19 февраля 2019

15, 16 лунный день. Полная Луна

Луна в знаке Лев

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок или важных решений с 8:30 до 10:00. После этого Луна движется от Льва к Деве.

Овен (21 марта-19 апреля)

Сегодняшнее Полнолуние может вызвать напряженность в отношениях с коллегами, а это значит, что вам придется проявить терпение и понимание. Между тем, это отличный день для исследований любого рода, потому что ваш ум сфокусирован и ориентирован на детали.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Будьте терпеливы с детьми сегодня, потому что они чувствуют эту полнолуние. Кроме того, романтические партнеры могут быть более сложными. Тем не менее, это отличный день для обсуждения будущих планов поездок или всего, что связано с медициной, юриспруденцией и высшим образованием или с посещением некоторых курсов.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодняшняя полная луна создает проблемы между требованиями дома и семьи по сравнению с требованиями вашей карьеры и вашей общественной репутации. В настоящее время вы не можете игнорировать свою карьеру, а значит, вы должны умело общаться с семьей. Удачи!

Рак (21 июня — 22 июля)

Обратите внимание на все, что вы говорите и делаете сегодня, потому что Полнолуние вызовет в вас энергию, способную к неожиданным проявлениям. Это означает, что вы должны быть более бдительными, чем обычно. Запомните это! Это хороший день для учебы и изучения юридических вопросов.

Лев (23 июля — 22 августа)

В течение следующих четырех недель вас больше будут интересовать завещания, наследство, налоги, долги и общая собственность. На самом деле, сегодня отличный день для важных дискуссий по этим вопросам, потому что ваш ум ясен, сосредоточен и способен обрабатывать детали.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодняшняя полная луна может создать напряженность между вами и близкими друзьями и партнерами, хотя это не должно быть так. Тем не менее, будьте любезны и терпеливы с другими. Это хороший день для обсуждения разделения труда и общих расходов.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Хотя сегодняшняя полная луна может создать повышенный стресс у коллег, тем не менее, вы готовы сделать некоторую работу! У вас отличная концентрация и у вас не будет проблем с концентрацией внимания на деталях или на том, что вы делаете.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодняшнее полнолуние может вызвать трудности у ваших детей (и даже у любовника). Тем не менее, это хороший день для составления долгосрочных планов отпуска или для обучения или помощи своим детям в изучении чего-либо. Не забывайте быть терпеливым с другими, пока Марс находится напротив вашего знака в этом и следующем месяцах.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодняшнее полнолуние заставляет вас чувствовать себя втянутыми между требованиями дома и семьи и требованиями вашей карьеры. В настоящее время нельзя игнорировать требования дома и семьи, особенно семейные дискуссии и ремонт дома. Это должно быть сделано!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Будьте осторожны, потому что это знаменательный день для вашего знака. Тем не менее, это просто влияние полнолуния, что означает, что повышенные эмоции заставят вас отвлекаться. Будьте умны.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Нечто, связанное с вашими заработками и финансами, может прийти в голову в это время из-за полнолуния. К счастью, Меркурий в вашем Денежном Доме танцует с Сатурном, что дает вам много здравого смысла, терпения и умения умело договариваться. Не волнуйтесь.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня происходит единственное полнолуние напротив вашего знака в течение всего года, что может вызвать напряженность в отношениях с партнерами и близкими друзьями. К счастью, с этим ничего не поделаешь, особенно если вы приятны и терпеливы с другими. Это также хороший день, чтобы строить планы на будущее.

Если ваш день рождения сегодня

Популярный певец и композитор Юрий Антонов, певец-шоколадный заяц Пьер Нарцисс  и певец с жабрами Витас разделяют ваш день рождения сегодня. Вы — оптимистичный, чувствительный мечтатель, который поставит потребности близких перед вашими собственными. Берегите себя в этом году, чтобы стать сильным ресурсом. Развивайте отношения, которые вы цените. Сосредоточьтесь на своих личных обязанностях по отношению к семье, а также к себе, потому что в этом году важно обслуживание других. Изучите искусство, запишитесь в группу. Персонализируйте свой дом с сокровищами, которые имеют значение.

Источник: SAKHALIFE.RU
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