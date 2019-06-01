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Сегодня день рождения руководителя и журналистов
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Культура & Образование
Абитуриент – 2019: В СВФУ выделено 3527 бюджетных мест
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Гороскоп
Гороскоп на субботу 1 июня
31.05.2019, 23:50
Общество
“Бичик” в книжном фестивале Москве
31.05.2019, 23:12
Общество
Ленская нефтебаза провела субботник
31.05.2019, 22:57
Общество
Фотофакт
Виктор Федоров принял участие в шоу!
31.05.2019, 22:38
Общество
Айхал Габышев отреставрирует памятник!
31.05.2019, 22:35
Якутск
Анонс
1 июня в Якутске стартует VII дворовая спартакиада школьников
31.05.2019, 21:35
Общество
Якутяне посетили акцию “Международный день соседей”, несмотря на проливной дождь
31.05.2019, 20:46
Происшествия
Резонанс
Глава Чурапчинского района предстанет перед судом
31.05.2019, 19:02
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Эксклюзив
В суде просмотрена видеозапись, как человек, похожий на Местникова, снимает деньги с банкомата
31.05.2019, 18:47
Общество
Фотофакт
Аэропорту Якутска присвоено великое имя
31.05.2019, 17:52
Происшествия
В Нерюнгри задержали «медвежатников»
31.05.2019, 17:42
Культура & Образование
Анонс
«Тепло вечной мерзлоты» вновь на арене Государственного цирка!
31.05.2019, 17:27
Экология
Медведица Хаарчаана переедет в новый вольер
31.05.2019, 17:06
Происшествия
В Якутии мужчина похитил септики для туалета
31.05.2019, 17:00
Погода
Прогноз погоды на завтра
31.05.2019, 16:50
Сахалыы
Саха суруналыыстара ‒ Казахстаҥҥа (үһүс чааhа)
31.05.2019, 16:40
Культура & Образование
Издательство «Бичик» представит книги на Красной площади в Москве
31.05.2019, 16:30
Культура & Образование
В Якутии стартует XII Международный летний институт
31.05.2019, 16:20
Экономика
Водолазный костюм для… капитана
31.05.2019, 16:10
Экономика
На фирменных заправках «ЯТЭК» — «Питстарт» снова в деле!
31.05.2019, 16:00
Культура & Образование
Эксклюзив
В Якутске грядут «Фанфары земли Олонхо»
31.05.2019, 15:45
Общество
Якутскэнерго проводит акцию для добросовестных потребителей «Удачный платеж»
31.05.2019, 15:35
Общество
Предложения профсоюзов Якутии включены в резолюцию X Съезда ФНПР
31.05.2019, 15:25
Якутия
С железнодорожного вокзала в Нижнем Бестяхе до Якутска будут курсировать автобусы
31.05.2019, 15:14
Происшествия
Эксклюзив
Мошенничество в авиакомпании «Якутия»? Идет следствие
31.05.2019, 15:10
Экология
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В Вилюйском районе продолжают убирать космический мусор
31.05.2019, 15:00
Происшествия
Двое детей на велосипедах стали жертвами ДТП
31.05.2019, 14:45
Культура & Образование
Высшая школа музыки посетила Японию
31.05.2019, 14:30
Политика
«ЕР» выступила за создание Фонда защиты и поддержки обманутых дольщиков «Дом.Якутия»
31.05.2019, 14:20
Якутск
1 июня в Якутске на 40 минут перекроют движение по центру
31.05.2019, 14:10
Якутск
1 июня в Якутске во время «Зеленого марафона» перекроют улицы
31.05.2019, 14:00
Якутия
Анонс
5 июня – Общереспубликанский день приема граждан
31.05.2019, 13:45
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31.05.2019, 13:30
Якутия
Большие надежды Ил Дархана
31.05.2019, 13:15
Экономика
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31.05.2019, 13:05
Культура & Образование
Анонс
ВШМ Якутии приглашает на прослушивания
31.05.2019, 13:00
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31.05.2019, 12:51
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Ужасная трагедия в Якутии
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31.05.2019, 12:37
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АЭБ вручил транспортные карты волонтерам цифрового вещания
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Названы сроки открытия понтонных мостов на трассе Вилюй
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Гороскоп
1 июня 2019, 0:01
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Гороскоп на субботу 1 июня

27, 28 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Телец

Предупреждение о Луне

У нас сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Тельце.

Овен (21 марта-19 апреля)

Держите глаза открытыми, потому что неожиданная финансовая выгода может представиться вам сегодня! У вас может быть шанс заработать деньги по-новому. У вас может быть финансовая неожиданность. Вы также можете импульсивно купить то, что вам действительно нравится. Это практично и надолго.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня немного беспокойно и у вас наверняка будут сюрпризы! Тем не менее, в целом вы можете составить отличные планы поездок или твердые планы в отношении высшего образования, публикаций, средств массовой информации, закона или что-то связанного с медициной. Хороший солидный день! Вы также можете встретить гуру или учителя сегодня.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Хотя в некотором смысле вы будете сегодня неспокойны и по какой-то причине немного взволнованы, тем не менее, это будет приятный для вас день. Вы можете составить несколько частных планов, которые принесут вам долгосрочную выгоду в будущем. Кто-то может также помочь вам – тайно. Что-то готовится на заднем плане.

Рак (21 июня-22 июля)

Ожидайте быть удивленным другом сегодня или членом группы. Надеюсь, это будет забавный сюрприз. Или, возможно, вы встретите настоящего персонажа? Кто-то старше может стать ласковым. На самом деле, друг может стать любовником.

Лев (23 июля — 22 августа)

Будьте готовы к сюрпризу с боссом, родителем или представителем власти сегодня. (Также может быть сотрудником полиции.) Будьте осторожны с импульсивными рефлексами. Помните силу вежливости. Ваши отношения с авторитетным деятелем также могут углубляться в долгосрочной перспективе.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Неожиданные возможности путешествовать или получить дальнейшее обучение могут упасть к вам на колени сегодня. Это будет довольно захватывающе! В свою очередь, вы можете составить долгосрочные планы для путешествий или дальнейшего образования, которые принесут вам прекрасную пользу. Также может начаться новый роман с кем-то другим.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Внезапное наследство, неожиданность или возможно, подарки и услуги от других могут благословить вас сегодня. Все может случиться, так что держите свои карманы открытыми! Возможно, вы получите косвенную выгоду от неожиданного бонуса для вашего партнера?

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Партнер или близкий друг скажет или сделает что-то, что удивит вас сегодня. Впрочем, что-то наверняка вас тоже порадует. Может произойти сдвиг, который даст вам долгосрочное чувство безопасности и стабильности. Кто-то старше может принести вам пользу.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

В вашей повседневной работе будут сюрпризы – нехватка персонала, перебои с питанием, проблемы с компьютером или поломка оборудования. Тем не менее, в более общем плане вы извлечете выгоду из чего-то – возможно, повышения, похвалы или благоприятного обещания или ожидания на будущее.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Родители должны быть очень бдительными, потому что это день, подверженный несчастным случаям для их детей. Между тем, романтика может превратиться из чего-то случайного в нечто серьезное и преданное делу. Неожиданное приглашение может порадовать.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Нечто неожиданное повлияет на ваш дом или семейную жизнь сегодня. Но в целом вы можете воспользоваться подарком от старшего члена семьи. Или вы можете купить что-то длительное и полезное для вашего дома. Хороший день для спекуляций с недвижимостью.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Держите глаза открытыми, потому что это умеренно подверженный несчастным случаям день. Тем не менее, у вас также есть умные, оригинальные идеи! Вы можете встретить новые лица или увидеть новые места. Вполне вероятно, вы услышите новости, которые радуют вас и дают вам ощущение тепла в животике.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Евгения Симонова, прославившаяся благодаря романтическим образам своих героинь (кинофильмы «В бой идут одни старики», «Афоня», «Обыкновенное чудо») разделяет ваш день рождения сегодня. Вы действуете жестче, чем вы есть, что на самом деле. Вы очень много живете в настоящем. Это веселый год! Наслаждайтесь возросшей популярностью и дружескими отношениями. В этом году вы будете более благодарны за свою жизнь и будете ежедневно ценить счастье и красоту вокруг вас. Вы сделаете важный выбор – выбирайте с умом.

Источник: SAKHALIFE.RU
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