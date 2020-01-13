Гороскоп на Старый новый год — 14 января благоприятный день?

Лунная тревога

Сегодня обычный день. Луна движется от Льва к Деве.

Овен (21 марта-19 апреля)

Хотя обсуждения с боссами, родителями и VIP-персонами сегодня не уютные; тем не менее, вы впечатляете других своим чувством долга и цели. Эти качества приведут вас к достижениям .

Телец (20 апреля — 20 мая)

Поскольку вы находитесь в серьезном расположении духа сегодня вы сосредоточены на достижении своих целей. Дискуссии о философии, религии и политике будут серьезными.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы не будете легкомысленны в финансовых разговорах сегодня, потому что чувствуете себя совершенно противоположно — скромно и серьезно. Вы готовы защищать свои интересы в спорах о имуществе, наследстве и вопросах страхования.

Рак (21 июня-22 июля)

Не ожидайте слишком многого от отношений с партнерами и близкими друзьями сегодня. Это потому, что сегодня люди чувствуют себя изолированными, даже одинокими. Тем не менее, они испытывают сильное чувство долга.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы многого достигнете на работе, потому что ваше уважение к долгу и обязательствам сильно как никогда. Вы будете выполнять то, что другие ожидают от вас.

Дева (23 августа-22 сентября)

Сегодня вы будете серьезно относиться к составлению планов на отпуск, даже если вы не находитесь в легкомысленном настроении. «Кто-то должен сделать это». Не ожидайте слишком многого от романтического партнера.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Семейные споры будут серьезными и будут касаться обязанностей, которые члены семьи несут друг с другом, а плаву. Пожилой член семьи может изложить свои мысли. Вам следует слушать с уважением его.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это серьезный день. Ваше собственное мышление направлено на то, что вы «должны» делать. Вы можете использовать эту энергию, чтобы строить планы, чтобы стать лучше организованными.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Финансовые вопросы сегодня серьезны. Не будете легкомысленными!. Вы хотите финансовую безопасность.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня Солнце и Сатурн выстроены в линию в вашем знаке, что заставляет вас чувствовать себя уставшими; тем не менее, это помогает вам сосредоточиться на задачах, которые, по вашему мнению, должны быть выполнены.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня легко чувствовать себя одиноким. Поскольку вы чувствуете себя по-особому, может быть трудно общаться с другими, потому что другие тоже чувствуют себя изолированными. Это просто временная вещь. Расслабьтесь. Все хорошо.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Кто-то опытнее вас может дать вам хороший совет сегодня. Если это так, это в ваших интересах слушать.

Если ваш день рождения сегодня

Продюсер Стивен Эндрю Содерберг разделяет ваш день рождения сегодня. Вы организованы, систематичны и практичны. В этом году вы заканчиваете многие вещи, которые начали девять лет назад, отпуская то, что больше не имеет значения, переходя к чему-то новому и другому.