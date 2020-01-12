13.01.2020
00:30
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Гороскоп

Гороскоп на Старый новый год — 13 января

Лунная тревога

У нас сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна во Льве.

Овен (21 марта-19 апреля)

Это плохой день, чтобы просить разрешения при разговоре с родителем или начальником, потому что их ответ, скорее всего, будет разочаровывающим.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Избегайте бесед о спорных темах сегодня, потому что они вас заденут. Вам это не нужно. Кроме того, так называемые эксперты возможно будут критиковать ваши идеи или отговаривать вас.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы можете спорить о собственности, налогах, долгах сегодня. Будьте терпеливы, чтобы не разочароваться в собеседнике .

Рак (21 июня-22 июля)

Ответственность за близкие дружеские отношения может сильно повлиять на вас сегодня. Возможно, кто-то ожидает от вас большего?

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня работа будет сложной, в основном по той причине, что сегодня жизнь кажется тяжелой. Не волнуйся, ты не одинок. Каждый чувствует себя таким образом сегодня.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня общественные мероприятия могут доставить больше хлопот, чем они того стоят. Спортивные мероприятия также могут быть сложными.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это плохой день, чтобы попросить пожилых членов семьи или родителей о предоставлении одолжений или разрешения, потому что сегодня ситуация, связанная с вашим домом и семьей, будет обременительной или сложной.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Легко попасть в режим беспокойства, потому что жизнь сегодня тяжелая. Не бойся, потому что все это чувствуют.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы можете чувствовать себя расстроенным сегодня. Не волнуйтесь, многие люди испытывают финансовые затруднения сегодня по разным причинам. Это просто временное темное облако на ваших горизонтах.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня, хотя вы можете не испытывать энтузиазма к чему-то, вы прилежны, настойчивы и обладаете превосходными способностями к концентрации. Выберите рутинную работу, которая требует внимания к деталям, и у вас все получится.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это отличный день для серьезных исследований любого рода, потому что вы настойчивы и сосредоточены. У вас есть все, что нужно, и вы будете продолжать работать, пока не найдете то, что ищете.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Кто-то старше может дать вам хороший совет сегодня. Однако они могут также критиковать вас или сказать что-то, что вас обескураживает. Не позволяй этому случиться. Не принимай это всерьез.

Если ваш день рождения сегодня

Певец Алексей Глызин сегодня делится днем ​​рождения. Вы любите читать и учиться. Вы очаровательны и дипломатичны. Вы способны на большой успех. Это ваше время урожая! Ура! Теперь вы начнете пожинать плоды своих усилий за последнее десятилетие. Вы заслуживаете это время успеха.

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