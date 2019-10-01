Гороскоп на среду 2 октября 2019

Лунная тревога

У нас сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Скорпионе.

Овен (21 марта-19 апреля)

Поскольку вы находитесь в состоянии находчивого мышления сегодня, вы сможете увидеть новый подход к рассмотрению наследства или страхового спора или что-нибудь, что связано с имуществом. Возможно, вы можете найти лучший способ разделения расходов с партнером?

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это хороший день для серьезного разговора с партнером или близким другом об отношениях. Вы могли бы найти способы улучшить отношения или улучшить свой подход к этому человеку?

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы увидите, как улучшить свою работу или как провести реформы в том месте, где вы работаете сегодня, потому что у вас определенное мышление. Вы также можете найти способы улучшить свое здоровье. Это хороший день, чтобы все исправить.

Рак (21 июня-22 июля)

Вы находитесь в находчивом настроении сегодня, поэтому вы можете увидеть предпочтительный или лучший метод работы. Вы можете найти способ улучшить спортивные результаты или что-то связанное с миром развлечений. Много возможностей!

Лев (23 июля — 22 августа)

Оглянитесь вокруг, чтобы увидеть, как вы можете улучшить свою жизнь, потому что, конечно, всегда есть возможности для улучшения. (Нет конца лучшему.) Или, возможно, вы можете использовать это же самое планетарное влияние для улучшения семейных отношений? Это все еще применяется.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы будете убедительны и убедительны во всех ваших беседах с другими людьми сегодня, что является хорошей новостью для тех из вас, кто работает в сфере продаж, маркетинга, преподавания, актерского мастерства и медиа.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Поскольку вы находитесь в находчивом настроении сегодня, вы можете увидеть новые применения для того, что у вас уже есть. Или, возможно, вы увидите новые способы заработка денег?

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Взгляните в зеркало реалистичным взглядом и спросите себя, что вы можете сделать, чтобы улучшить себя? Смена гардероба? Прическа?

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня у вас есть возможность глубже проникнуть в ваше собственное подсознание и, возможно, понять, почему вы мотивированы (или нет) в чем-то. Это хороший день для самоконтроля, а также хороший день для исследований любого рода, потому что у вас есть пытливый, проницательный ум.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы будете убедительны, когда говорите с друзьями сегодня или, возможно, с членами группы. Если вам нужно донести свое сообщение, у вас все получится. Возможно, кто-то еще также убедителен? В результате вы хотите улучшить ситуацию в группе или повысить ее цель.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Ваша любовь к тайне пробуждается сегодня, и это может относиться к вашим отношениям с боссами, родителями, авторитетными фигурами и полицией. Возможно, вы даже хотите раскрыть преступление? Другие могут использовать эту же энергию, чтобы «очистить» ситуацию.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы можете быть навязчивыми и иметь единый взгляд на что-то, особенно связанное с политикой, религией или социальными вопросами. Вы можете быть привлечены к изучению психологии или астрологии!

Если ваш день рождения сегодня

Верка Сердючка сегодня делится днем ​​рождения. Вы решительны, целеустремленны, непредвзяты и справедливы. Вы также любящий и добродушный. Это год быстрых действий, перемен и новых возможностей! Ожидайте встретить приключения и приятные ситуации. У вас будут шансы путешествовать и расширять свой мир, а также узнавать новые вещи. Примите изменения. Пусть ваша личная свобода будет вашей целью в этом году.