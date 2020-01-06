Гороскоп на Рождество — 7 января

Лунная тревога



Сегодня неблагоприятный день. Луна движется из Тельца в Близнецы.



Овен (21 марта-19 апреля)



Будьте осторожны сегодня, потому что Луна находится в одном из ваших Денежных Домов. Вы также будете склонны делать спонтанные покупки. Это нехороший день.



Телец (20 апреля — 20 мая)



Сегодня Луна в вашем знаке; Тем не менее, это нехороший день! Вот почему ты чувствуешь себя нерешительным. Будьте мудры и избегайте всех важных решений.



Близнецы (21 мая — 20 июня)



Сегодня у вас может возникнуть соблазн принять решение о наследстве, завещаниях, страховых вопросах и имуществе. Пожалуйста, обратите внимание: это плохой день, чтобы принимать решения по всем вопросам, особенно по финансовым вопросам! Не ходите по магазинам.



Рак (21 июня-22 июля)



Это идеальный день, чтобы поговорить по душам с подругой, желательно с девушкой. Люди будут склонны быть более честными.



Лев (23 июля — 22 августа)



Сегодня не соглашайтесь ни на что важное. Ничего не предлагайте. Тем не менее, это веселый день!



Дева (23 августа — 22 сентября)



Ваша эффективность сегодня немного пострадает. Получайте удовольствие от изучения чего-то нового и знакомства с новыми людьми. Держите вещи легкими и наслаждайтесь своим днем!



Весы (23 сентября — 22 октября)



Дом, семья и ваша личная жизнь по-прежнему находятся в центре вашего внимания в это время; тем не менее, это также веселый день.



Скорпион (23 октября — 21 ноября)



Будьте любезны и сотрудничайте с другими, потому что сегодня Луна прямо напротив вашего знака. Обсуждения с партнерами и близкими друзьями будут откровенными. Тем не менее, не соглашайтесь ни на что важное.



Стрелец (22 ноября — 21 декабря)



Ваша эффективность на работе может пострадать сегодня. Кроме того, ваше пристальное внимание к деньгам и финансовым вопросам придется приостановить сегодня, потому что это плохой день для принятия важных финансовых решений.



Козерог (22 декабря — 19 января)



Сеголня вы можете придумать оригинальные, креативные идеи! Повезло же вам!



Водолей (20 января — 18 февраля)



Хотя это отличная неделя для вас, сегодня это нехороший день для покупок! Отложите важные решения и покупки до завтра



Рыбы (19 февраля — 20 марта)



Это отличный день, чтобы пообщаться с другими и насладиться их компанией. Разговоры будут откровенными.



Если ваш день рождения сегодня



Дизайнер Кристиан Лубутен сегодня разделяет день рождения. Вы креативны, амбициозны, но и практичны. Люди знают, что вы добросердечны и проницательны. Это будет более расслабленный год для вас. Поскольку ваше взаимодействие с другими людьми будет иметь важное значение, сделайте все возможное, чтобы сотрудничать с другими. Ищите способы быть добрым и полезным.