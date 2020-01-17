Гороскоп на Крещенский сочельник — 18 января
Лунная тревога
Сегодня обычный день. Луна движется из Весов в Скорпиона.
Овен (21 марта-19 апреля)
Сегодня будьте терпеливы и никогда не недооценивайте силу вежливости.
Телец (20 апреля — 20 мая)
Некоторые незначительные проблемы, связанные с поездками, могут возникнуть сегодня.
Близнецы (21 мая — 20 июня)
Сегодня не ожидайте слишком многого от кого-либо. Будьте терпеливы с детьми утром. Боссы и люди во власти могут также помочь вам сегодня.
Рак (21 июня-22 июля)
Будьте терпеливы этим утром за завтраком и с членами семьи, потому что взгляды на вещи немного расходятся. Будьте терпеливы с другими сегодня.
Лев (23 июля — 22 августа)
Вы можете быть взволнованными этим утром. К счастью, эти заботы быстро исчезнут. Думайте позитивно, чтобы сформировать свой день!
Дева (23 августа — 22 сентября)
Вы можете почувствовать финансовые трудности утром. Не критикуйте других сегодня и не реагируйте на критику со стороны других людей.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Будьте терпеливы этим утром, потому что вы можете столкнуться со стрессом, особенно дома или во время завтрака. Позаботьтесь о бизнесе в меру своих возможностей.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Будьте терпеливы с членами семьи этим утром. Терпение является противоядием от гнева.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Вы можете волноваться этим утром, но это состояние пройдет быстро. Финансовые проблемы могут беспокоить вас.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Денежные вопросы сегодня могут стать проблемой. Но это незначительно. Сохраняйте спокойствие, общаясь с родителями, боссами, и VIP-персонами.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Сегодня действуйте осторожно, разговаривая с VIP-персонами, потому что они могут отказаться сотрудничать.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Хорошо, что в вашем знаке прекрасная Венера, потому что это помогает вам быть очаровательными и добрыми со всеми.
Если ваш день рождения сегодня
Тамара Гвердцители разделяет день рождения сегодня. Вы проницательны, умны и креативны. Вы страстно принимаете свои цели. Независимо от того, как вы себя чувствуете, вы настраиваетесь на позитивный настрой. Наконец, в этом году ваша тяжелая работа начнет приносить плоды!
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