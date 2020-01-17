Гороскоп на Крещенский сочельник — 18 января

Лунная тревога

Сегодня обычный день. Луна движется из Весов в Скорпиона.

Овен (21 марта-19 апреля)

Сегодня будьте терпеливы и никогда не недооценивайте силу вежливости.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Некоторые незначительные проблемы, связанные с поездками, могут возникнуть сегодня.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня не ожидайте слишком многого от кого-либо. Будьте терпеливы с детьми утром. Боссы и люди во власти могут также помочь вам сегодня.

Рак (21 июня-22 июля)

Будьте терпеливы этим утром за завтраком и с членами семьи, потому что взгляды на вещи немного расходятся. Будьте терпеливы с другими сегодня.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы можете быть взволнованными этим утром. К счастью, эти заботы быстро исчезнут. Думайте позитивно, чтобы сформировать свой день!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы можете почувствовать финансовые трудности утром. Не критикуйте других сегодня и не реагируйте на критику со стороны других людей.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Будьте терпеливы этим утром, потому что вы можете столкнуться со стрессом, особенно дома или во время завтрака. Позаботьтесь о бизнесе в меру своих возможностей.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Будьте терпеливы с членами семьи этим утром. Терпение является противоядием от гнева.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы можете волноваться этим утром, но это состояние пройдет быстро. Финансовые проблемы могут беспокоить вас.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Денежные вопросы сегодня могут стать проблемой. Но это незначительно. Сохраняйте спокойствие, общаясь с родителями, боссами, и VIP-персонами.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня действуйте осторожно, разговаривая с VIP-персонами, потому что они могут отказаться сотрудничать.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Хорошо, что в вашем знаке прекрасная Венера, потому что это помогает вам быть очаровательными и добрыми со всеми.

Если ваш день рождения сегодня

Тамара Гвердцители разделяет день рождения сегодня. Вы проницательны, умны и креативны. Вы страстно принимаете свои цели. Независимо от того, как вы себя чувствуете, вы настраиваетесь на позитивный настрой. Наконец, в этом году ваша тяжелая работа начнет приносить плоды!