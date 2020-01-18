Гороскоп на Крещение — 19 января

Лунная тревога

У нас сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Скорпионе.

Овен (21 марта-19 апреля)

Ваши отношения с другом сегодня совершенно непредсказуемы. Может произойти все, что угодно. Почти наверняка вы будете удивлены кем-то неожиданным.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Действуйте осторожно, имея дело с боссами, родителями и VIP-персонами сегодня, потому что все может случиться. Очень вероятно, что они скажут или сделают что-то, что вас удивит.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Планы поездок возможно будут отменены, отложены или изменены сегодня — почти наверняка. Вопросы, связанные с медициной и правом, также могут вас удивить.

Рак (21 июня-22 июля)

Дважды проверьте все, что связано с банковским делом, наследством, страховыми вопросами и имуществом, потому что что-то неожиданное может повлиять на эти области.

Лев (23 июля — 22 августа)

Партнер или близкий друг может сегодня бросить вам вызов. Или он возможно просто стал действовать по-другому?

Дева (23 августа — 22 сентября)

Ваш рабочий день возможно будет омрачен сегодня из-за перебоев в подаче электроэнергии, пожарных учений, поломок оборудования и т.п. Поэтому, если вы читаете это в начале дня — дайте себе дополнительное время.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Родители должны быть бдительны сегодня. Между тем, это также непростой день для романтики. Планы на день могут внезапно измениться.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня что-то неожиданное может повлиять на вашу домашнюю рутину. Каждый сегодня сталкивается с чем-то неожиданным — расслабьтесь.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Будьте осторожны, потому что для вас это день полный случайностей. Поэтому обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Следите за своими деньгами и имуществом сегодня, потому что что-то необычное может повлиять на них. Вы можете найти деньги; Вы можете потерять деньги. Защитите свое имущество от потери, кражи или повреждения.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы чувствуете стремление к спонтанности и импульсивности. Сохраняйте спокойствие и справляйтесь с этим днем ​​как можно лучше.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это беспокойный день, поэтому вы чувствуете себя по-особому. Это нормально. Все остальные тоже так чувствуют.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Алексей Воробьёв разделяет день рождения сегодня. Вы добры и щедры и вложите душу и сердце во все, что вы делаете. Вы оптимистичны и готовы помочь нуждающимся. Это год новых возможностей! Ожидайте приключений и интересных ситуаций. Воспользуйтесь каждым шансом путешествовать и расширять свой мир.