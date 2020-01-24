Гороскоп на Китайский Новый год — 25 января

Лунная тревога

Сегодня обычный день. Луна движется из Козерога в Водолея.

Овен (21 марта-19 апреля)

Это хороший день для вас, чтобы подумать о своих будущих целях. Возможно, вам нужно немного встряхнуть вещи?

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это действительно хороший день, чтобы подумать о своем будущем.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Избегайте спорных вопросов, таких как политика, религия и социальные проблемы, потому что люди обидчивы, и споры могут вспыхнуть.

Рак (21 июня-22 июля)

Что-то неожиданное может заставить вас осознать, что вы должны по-новому взглянуть на свои обязанности.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы сможете увидеть, какие изменения необходимо внести в будущем, чтобы избежать такого рода прерываний.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Сегодня вы хотите решиться на улучшения в жизни, чтобы вы могли лучше контролировать вещи в будущем. (Мудрый ответ, действительно.)

Весы (23 сентября — 22 октября)

Отношения с вашими детьми сегодня могут быть рискованными, возможно, связанно это с чем-то, что произошло вчера?

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня состоится важная беседа с членом семьи женского пола, вероятно, в ответ на то, что произошло вчера.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Возможно, события вчерашнего дня придадут вам решимости быть ясным во всех ваших общениях с другими?

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня, вы решите все настроить таким образом, чтобы вас больше не застали врасплох.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы хотите создать систему или более эффективный подход, чтобы вы обходили проблемы стороной

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня новолуние заставляет вас принимать решения, чтобы защитить себя от неожиданностей в будущем.

Если ваш день рождения сегодня

Владимир Зеленский разделяет ваш день рождения сегодня. Вы спокойный, веселый и обаятельный. Вы оба спокойны и страстны. Это будет более расслабленный год для вас. Поскольку ваше взаимодействие с другими людьми будет иметь важное значение, сделайте все возможное, чтобы сотрудничать с другими. Ищите способы быть добрым и полезным.