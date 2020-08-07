Гороскоп на каждый день. Пятница 7 августа 2020

18, 19 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Рыбы ♓

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок или принятия важных решений с 5:45 до 6:15 сегодня. После этого Луна переходит из Рыб в Овна.

Овен (21 марта — 19 апреля)

В течение следующих четырех недель вы будете по-настоящему наслаждаться своим домом и семьей. Вам понравится отдыхать дома в знакомой обстановке. Вам также понравятся проекты косметического ремонта, особенно если вы будете использовать свои умные, творческие руки и идеи!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Повезло вам! В течение следующих четырех недель, сознательно или бессознательно, вы станете лучше осознавать красоту вашего повседневного окружения. Какое благословение! Точно так же вы также станете лучше осознавать, сколько любви есть в вашем повседневном мире.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Хорошая новость заключается в том, что в следующие четыре недели у вас будет возможность привлечь к себе деньги, а также материальные вещи. Однако у вас возникнет соблазн проявить экстравагантность и потратить деньги на великолепную одежду, украшения и искусство. (Сохраняйте квитанции.)

Рак (21 июня — 22 июля)

Справедливая Венера переходит сегодня в ваш знак, чтобы остаться на следующие четыре недели, что способствует мирным отношениям со всеми. У вас появится более сильное желание общаться с другими и ладить со всеми. Поскольку Венера ставит удовольствие выше работы, ждите впереди веселых времен!

Лев (23 июля — 22 августа)

Тайные любовные интриги могут длиться в ближайшие четыре недели. (Неудивительно, ведь вы — один из самых романтичных знаков зодиака.) Однако вы также будете счастливы работать на благо кого-то другого. Истинное и щедрое предложение.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Следующие четыре недели подарят вам теплые дружеские отношения с друзьями и группами. Нет вопросов. Это прекрасное преимущество будет включать в себя бизнес-конференции и встречи! Вы чувствуете себя в безопасности и готовы помочь другим в достижении цели.

Весы (23 сентября — 22 октября)

В течение следующих четырех недель ярмарка Венеры будет на вершине вашего списка, способствуя гладким отношениям с родителями, начальниками, учителями и полицией. Независимо от того, чем вы зарабатываете себе на жизнь, другие будут обращаться к вам за советом по вопросам дизайна, планировки, ремонта офиса или работы с общественностью.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Ваше желание путешествовать и больше видеть мир будет сильным в следующие четыре недели. Однако вам также понравится изучать художественные галереи и художественные выставки и встречаться с людьми, которые необычны и непохожи на других. По сути, вы хотите расширить свой жизненный опыт!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Повезло вам! Держите свои карманы открытыми, потому что подарки, вкусности и чужое богатство принесут вам пользу в следующие четыре недели. Кто-то может дать вам деньги. Это отличное время, чтобы попросить ссуду или ипотеку. Между тем ваша сексуальная жизнь будет жаркой!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ярмарка Венера будет находиться напротив вашего знака следующие четыре недели, открывая путь к теплым отношениям с близкими друзьями и партнерами — даже с вашими врагами! Это также время предложить оливковую ветвь или починить сломанные заборы, помирится.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Следующие четыре недели — хорошее время для обсуждения договоренностей на работе, потому что вы легко ладите с коллегами. Вы можете получить финансовую поддержку на работе. Вам будет легче работать с другими, потому что ваше здоровье улучшится. Да вам хорошо!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Ваши отношения с детьми улучшатся в следующие четыре недели, потому что вы будете получать удовольствие от игр, веселых занятий и беззаботного общения с другими людьми. Романтика приветствуется, потому что вы легко можете ладить с другими. Прекрасное время для отпуска, если вы умеете его раскачать.

Если твой день рождения сегодня

Певица София Ротару делится сегодня вашим днем ​​рождения. Вы дружелюбны. Вы также духовно щедры, обладаете богатым воображением и знаете, чего хотите. Волнующие новости! Вы входите в год новых начинаний! Это означает, что пришло время определить будущие цели, чтобы определить, чего вы хотите для себя в следующие несколько лет. Будьте активными и физически энергичными, добиваясь того, чего вы хотите. Просто сделайте это!