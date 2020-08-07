Гороскоп на каждый день. Пятница 7 августа 2020
18, 19 лунный день. Убывающая Луна
Луна в знаке Рыбы ♓
Предупреждение о Луне
Избегайте покупок или принятия важных решений с 5:45 до 6:15 сегодня. После этого Луна переходит из Рыб в Овна.
Овен (21 марта — 19 апреля)
В течение следующих четырех недель вы будете по-настоящему наслаждаться своим домом и семьей. Вам понравится отдыхать дома в знакомой обстановке. Вам также понравятся проекты косметического ремонта, особенно если вы будете использовать свои умные, творческие руки и идеи!
Телец (20 апреля — 20 мая)
Повезло вам! В течение следующих четырех недель, сознательно или бессознательно, вы станете лучше осознавать красоту вашего повседневного окружения. Какое благословение! Точно так же вы также станете лучше осознавать, сколько любви есть в вашем повседневном мире.
Близнецы (21 мая — 20 июня)
Хорошая новость заключается в том, что в следующие четыре недели у вас будет возможность привлечь к себе деньги, а также материальные вещи. Однако у вас возникнет соблазн проявить экстравагантность и потратить деньги на великолепную одежду, украшения и искусство. (Сохраняйте квитанции.)
Рак (21 июня — 22 июля)
Справедливая Венера переходит сегодня в ваш знак, чтобы остаться на следующие четыре недели, что способствует мирным отношениям со всеми. У вас появится более сильное желание общаться с другими и ладить со всеми. Поскольку Венера ставит удовольствие выше работы, ждите впереди веселых времен!
Лев (23 июля — 22 августа)
Тайные любовные интриги могут длиться в ближайшие четыре недели. (Неудивительно, ведь вы — один из самых романтичных знаков зодиака.) Однако вы также будете счастливы работать на благо кого-то другого. Истинное и щедрое предложение.
Дева (23 августа — 22 сентября)
Следующие четыре недели подарят вам теплые дружеские отношения с друзьями и группами. Нет вопросов. Это прекрасное преимущество будет включать в себя бизнес-конференции и встречи! Вы чувствуете себя в безопасности и готовы помочь другим в достижении цели.
Весы (23 сентября — 22 октября)
В течение следующих четырех недель ярмарка Венеры будет на вершине вашего списка, способствуя гладким отношениям с родителями, начальниками, учителями и полицией. Независимо от того, чем вы зарабатываете себе на жизнь, другие будут обращаться к вам за советом по вопросам дизайна, планировки, ремонта офиса или работы с общественностью.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Ваше желание путешествовать и больше видеть мир будет сильным в следующие четыре недели. Однако вам также понравится изучать художественные галереи и художественные выставки и встречаться с людьми, которые необычны и непохожи на других. По сути, вы хотите расширить свой жизненный опыт!
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Повезло вам! Держите свои карманы открытыми, потому что подарки, вкусности и чужое богатство принесут вам пользу в следующие четыре недели. Кто-то может дать вам деньги. Это отличное время, чтобы попросить ссуду или ипотеку. Между тем ваша сексуальная жизнь будет жаркой!
Козерог (22 декабря — 19 января)
Ярмарка Венера будет находиться напротив вашего знака следующие четыре недели, открывая путь к теплым отношениям с близкими друзьями и партнерами — даже с вашими врагами! Это также время предложить оливковую ветвь или починить сломанные заборы, помирится.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Следующие четыре недели — хорошее время для обсуждения договоренностей на работе, потому что вы легко ладите с коллегами. Вы можете получить финансовую поддержку на работе. Вам будет легче работать с другими, потому что ваше здоровье улучшится. Да вам хорошо!
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Ваши отношения с детьми улучшатся в следующие четыре недели, потому что вы будете получать удовольствие от игр, веселых занятий и беззаботного общения с другими людьми. Романтика приветствуется, потому что вы легко можете ладить с другими. Прекрасное время для отпуска, если вы умеете его раскачать.
Если твой день рождения сегодня
Певица София Ротару делится сегодня вашим днем рождения. Вы дружелюбны. Вы также духовно щедры, обладаете богатым воображением и знаете, чего хотите. Волнующие новости! Вы входите в год новых начинаний! Это означает, что пришло время определить будущие цели, чтобы определить, чего вы хотите для себя в следующие несколько лет. Будьте активными и физически энергичными, добиваясь того, чего вы хотите. Просто сделайте это!
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