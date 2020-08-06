Гороскоп на каждый день. Четверг 6 августа 2020

17, 18 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Рыбы♓

Лунная тревога

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Рыбах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня для вас будет полезным опыт, если вы сможете сделать что-то, особенно за кулисами, на благо тех, кому повезло меньше. Не только потому, что происходит вокруг, возвращается. Но в основном потому, что помогать кому-то приятно.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы увидите, как работать с друзьями и группами, чтобы помочь третьим лицам. Кто-то может помочь вам, особенно если он может помочь вам достичь определенных целей. Это хороший день, потому что вы делаете что-то стоящее.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня люди видят вас в позитивном свете. Фактически, они видят в вас человека, который может каким-то образом улучшить их жизнь. Очевидно, вы должны что-то делать, чтобы заслужить это уважение и восхищение других. Так держать!

Рак (21 июня — 22 июля)

Вы жаждете узнать больше и поехать куда-нибудь, потому что хотите расширить свой мир и свое понимание жизни. Вы хотите обсудить высокие идеи и глубокие темы. Вы также можете увидеть способ улучшить жизнь людей далеко.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это хороший день, чтобы обсудить, как поступить с общей собственностью или как потратить выделенную сумму денег, потому что все, что произойдет, принесет вам пользу. Выгода может быть не личной. Преимущество может заключаться в том, что другие согласятся с вашими идеями.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вам понравится быть с близкими по духу людьми, особенно со старыми друзьями, которых вы хорошо знаете. Вы также будете заботиться об их благополучии и постараетесь помочь им, если сможете. Возможно, они тоже захотят помочь? При поддержке других вы можете сегодня внести серьезные изменения.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня возможны поездки по работе. Одно можно сказать наверняка: вам понравится общаться с коллегами по работе или участвовать в любых групповых усилиях, особенно если это усилие, от которого все выиграют одинаково. Вы сегодня очень убедительны!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это прекрасный день для общения и изучения искусства, спортивных мероприятий, мира развлечений и всего, что связано с детьми. Вы настроены оптимистично и рады поделиться своими знаниями с другими. Вы хотите лучшего для кого-то другого.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это отличный день, чтобы развлечься дома или насладиться приятной компанией небольшой компании. Пригласите гостей на пиццу! Вы не только поделитесь хорошей едой и напитками, но и поделитесь радостью и дельным советом. Обмены с другими принесут вам пользу сегодня.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы ощутите силу позитивного мышления, потому что это что-то реальное. Мы определенно знаем силу негативного мышления! Позитивное мышление привлечет к вам положительных людей и когда вы опираетесь на эту энергию, происходят положительные вещи.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы определенно можете сделать что-нибудь, чтобы увеличить свой доход сегодня. Или, может быть, вы можете проявить интерес, чтобы получить более высокооплачиваемую работу? Вы также чувствуете щедрость по отношению к другим, что пойдет на пользу вам и получателю. Вы можете увидеть новые способы использования того, что у вас уже есть.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это отличный день для начала групповой деятельности, потому что совместная работа поможет вам чувствовать себя хорошо, как и другим. Вы будете эффективны, если вам нужно будет убедить других присоединиться к вам. У вас также есть желание внести позитивные изменения в свой внешний вид и отношения с окружающими.

Если твой день рождения сегодня

Актриса Ирина Рахманова(Виола Тараканова в мире преступных страстей) сегодня делится вашим днем ​​рождения. Вы любезны, одарены творческими талантами и ярким воображением. Вы скоро почувствуете, что сворачиваете то, что начали девять лет назад, отпуская то, что больше не актуально, и переходите к чему-то новому и непохожему. Не думайте об этом как о времени потери. Au противоречит. Вы уменьшаете нагрузку, чтобы освободить место для новых начинаний!