Гороскоп на декабрь 2022 года: что сулят звезды знакам Зодиака?

Декабрь запомнится как один из благоприятных периодов 2022 года. С 14 по 31-е число Земля окажется в зоне гармоничных космических влияний, люди почувствуют себя более уверенно, испытают духовный, творческий и энергетический подъем. Однако конец месяца ознаменуется не самыми позитивными тенденциями.

В первой декаде декабря 2022 (особенно с 5 по 11-е число) сложные вопросы и конфликты будут урегулированы мирным путем посредством компромиссных решений.

После 6 декабря может появиться ряд тормозящих импульсов в реализации намеченных планов и действий. Людям потребуются время и силы, чтобы внести резонные и своевременные коррективы.

В любых делах пригодится предельная осмотрительность, так как любые ошибки при подписании документов и составлении контрактов могут обнулить достигнутые договоренности, касающиеся взаимодействия партнеров или организации бизнеса.

Вторая декада декабря 2022 ознаменуется ростом экономики и повышением индекса деловой активности во многих странах, поэтому руководители многих фирм и бизнесмены почувствуют возможность расширения дел, используя инициативу и творческий потенциал сотрудников.

После 7 декабря Меркурий войдет в знак Козерога, где с 10-го числа обоснуется Венера. Это означает, что в текущих делах будут работать лишь прозрачные тактики и честные инструменты.

В течение второй и третьей декад декабря 2022 Венера и Меркурий будут находиться в знаке Козерога, а Юпитер войдет в созвездие Овна 20-го числа. Повысится сексуальный и творческий потенциал у женщин и мужчин, объединяя их для семейного и делового творчества.

Поэтому конец месяца, особенно с 17 по 22 декабря, будет способствовать укреплению любовно-романтических связей или их обновлению. При этом избыток активной энергии может препятствовать адекватным реакциям на сложившуюся ситуацию, создавая неопределенность в отношениях.

На фоне новолуния 23 декабря и медленного Меркурия до 29-го числа возможно усиление конфликтности или непонимания во взаимоотношениях между людьми, что может привести к авариям на транспорте. Очень вероятны перемены планов и целей, дестабилизация на рынке ценных бумаг, невыполнение договоренностей.

Поэтому под занавес 2022 года не стоит подписывать договоры или заниматься инвестированием, чтобы предотвратить убытки, задержки в получении доходов или трудности в финансовых операциях, сообщает астрологический портал Луна сегодня.

Гороскоп на декабрь 2022 по знакам

Овен

У большинства Овнов последний месяц 2022 года пройдет насыщенно и плодотворно. Декабрь предвещает множество побед, главное – не хватайтесь за все и сразу. Как говорится, за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь…

Телец

В декабре 2022 года Тельцам расслабляться никак нельзя. Да, радостные события и поводы для гордости точно будут. Впрочем, и разного рода трудностей тоже избежать не удастся. Типичные Тельцы могут встретиться с последствиями прошлых ошибок и опрометчивых шагов. В эти же дни начнут происходить серьезные трансформации в сфере межличностных отношений.

Близнецы

Близнецам в декабре 2022 года предстоит заниматься наведением порядка в мыслях, отношениях и делах. Все может сложиться в вашу пользу! Главное – скажите твердое «нет» поспешным выводам и решениям…

Рак

Для большинства Раков декабрь 2022 года пройдет не очень оптимистично: кого-то одолеют профессиональные трудности, у других могут образоваться проблемы семейные, а некоторым придется всерьез заняться вопросами здоровья. И все же руки опускать не стоит, ведь во второй половине месяца будут преобладать позитивные тенденции!

Лев

Для большинства Львов декабрь 2022 года окажется необычайно продуктивным, но вместе с тем не самым простым периодом. Главное – сохраняйте оптимистичный настрой, ведь вы это умеете! Типичные Львы в декабре 2022 года продемонстрируют необычайную активность и деятельность, а трудности и неприятности, которые вполне вероятны с 5 по 11-е число, встретят с завидным мужеством.

Дева

Ключевые события декабря в 2022 году для Дев станут своеобразной точкой отсчета перед переходом в новую жизнь. Последний месяц календарного цикла – знаковый момент, когда определится вектор вашей дальнейшей жизнедеятельности. Так что пора отпустить то, что уходит, и сосредоточиться на том, что удается сохранить…

Весы

Для большинства Весов декабрь 2022 года станет довольно неоднозначным месяцем. И все же сейчас удача на вашей стороне. Поэтому занимайте активную жизненную позицию и дерзайте! В этом смысле самый удачный отрезок месяца – период с 14 по 31-е число, когда наша планета окажется в зоне гармоничных космических вибраций. А представители стихии Воздуха в это время обретут прежнюю уверенность и желанную поддержку.

Скорпион

Для большинства Скорпионов декабрь 2022 года станет очень непростым жизненным периодом. Вероятны проблемы на работе, денежные трудности и даже в личной жизни все может сложиться не так гладко, как того хотелось бы. Так что расслабляться однозначно нельзя! В целом загадочные представители стихии Воды будут наполнены жизненными силами, станут еще более сексуально притягательными и коммуникабельными, стремясь постоянно находиться на виду.

Стрелец

Покой нам только снится! Под таким девизом пройдет декабрь 2022 года у большинства Стрельцов. Ожидается насыщенный и продуктивный месяц, когда многим удастся достичь ожидаемых результатов. Главное – берегите отношения с близкими, дабы не утратить их доверие…

Козерог

Козерогу в декабре не стоит рассчитывать на грандиозные прорывы. Последний месяц 2022 года – это непростое время, связанное с наведением порядка в делах, мыслях и отношениях. Пора разобрать завалы прошлого, чтобы смело посмотреть в глаза будущему!2022 Козерог

Водолей

У большинства Водолеев декабрь пройдет на позитивной и результативной волне. Да, трудностей будет немало. Однако последний месяц 2022 года предоставит вам море удачных возможностей и редких шансов. Дерзайте!…

Рыбы

Многим Рыбам в декабре предстоит разбираться с собственноручно созданными проблемами. Последний месяц 2022 года будет довольно напряженным, но при этом интересным периодом. Поэтому никакой хандры – только волевой настрой и конкретные действия!