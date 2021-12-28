Гороскоп на 2022 год Тигра для всех знаков зодиака

Гороскоп на 2022 год говорит, что год Черного Водяного Тигра будет полон возможностей и процветания

Китайцы верят, что это животное по восточному гороскопу является символом энергии, лидерства, целеустремленности, храбрости и силы, которая противостоит злу. Предстоящий год может позволить кардинально изменить жизнь к лучшему всем тем, кто не боится воплощать мечты в реальность.

2022 год станет многообещающим и отличным временем для запуска новых проектов, новых путешествий или продвижения вперед. Рассказываем подробнее, какой гороскоп обещают для каждого из 12 знаков зодиака на предстоящий год Черного Водяного Тигра.

Гороскоп для Овна (Рожденные с 21 марта по 20 апреля)

Астрологи говорят, что в 2022-ом Овнов ждут внезапные взлеты и падения в отношениях, карьере, финансах, но также будут присутствовать энергия и энтузиазм для достижения инновационных целей, возможны повышения на работе. Человек под этим знаком зодиака должен следовать намеченному плану, чтобы усилия принесли результат, не лениться, заняться моральным и физическим здоровьем с начала года, усердно работать, контролировать эмоции и избегать нервных ситуаций.

Гороскоп для Тельца (Рожденные с 21 апреля по 21 мая)

2022 год для людей, рожденных под знаком Тельца, ожидается «с качелями». Первые два или три месяца вас могут преследовать неудачи. Кроме того, не исключены неизмененные проблемы со здоровьем — хорошие привычки «сыграют на руку». При этом в финансовой и семейной сферах Водяной Тигр должен стать фантастическим, а сосредоточенность на работе и в жизни принесет успех, повышение. Это время многообещающе для бизнеса, коммерции и торговли, но не рекомендуется принимать важных денежных решений и совершать крупные траты в начале года.

Гороскоп для Близнецов (Рожденные с 22 мая по 21 июня)

В 2022 году для Близнецов окупятся упорный труд, дисциплина и последовательность. Для пополнения в семье, как и в карьерном или финансовом плане, год успешен, благоприятен и хорош. Стоит внимательно относится к своим социальным настройкам, а в некоторых ситуациях быть деликатными и мудрыми. В начальной фазе года может ухудшиться здоровье — есть вероятность получить травму. До середины года также не исключено, что возникнут семейные проблемы и появится чувство одиночества, но потом терпение поможет восстановить жизнь.

Гороскоп для Рака (Рожденные с 22 июня по 22 июля)

Раки в 2022-м столкнутся с проблемами в карьере, бизнесе и в отношениях, но тактично с ними справятся и быстро выйдут из трудной ситуации, набравшись опыта. В этих сферах будут несколько подъемов и падений, «враги» раскроют лучшие качества, появятся стабильность в работе и в супружеской жизни. Есть шансы приобрести недвижимость, отправиться в путешествие, получить денежную выгоду. В некоторых рабочих сферах деятельности эти знаки добьются больших профессиональных успехов.

Гороскоп для Льва (Рожденные с 23 июля по 21 августа)

2022-й покажется многообещающим, но с начала года появятся жизненные трудности и «качели». Появится склонность к личному росту и достижению личных целей, но при условии самоотдачи, дисциплины, терпения, максимум усилия и упорности. Также на вашей стороне будет удача, есть возможность внезапного роста финансов и процветания. В личном плане, как и в семейном, ожидается благоприятный год. Следует позаботиться о своем ослабленном здоровье, особенно людям с хроническими заболеваниями или ожирением.

Гороскоп для Девы (Рожденные с 22 августа по 23 сентября)

Некоторые Девы получат прибыль или найдут работу, но в целом ситуация не стабильна. В 2022 году рожденные под этим знаком зодиака могут почувствовать позитивные изменения в совей личности, появится шанс пересмотреть свое положение в обществе и в семье, купить недвижимость, достичь личных и профессиональных целей. В начале года могут появиться неврологические, аллергические или дерматологические проблемы и лучше справиться с этим поможет своевременный отдых. Кроме того, Дев ждут любовные приключения, а в семье будут ссоры и стресс, поэтому придется приложить усилия, показав свою любовь и заботу.

Гороскоп для Весов (Рожденные с 24 сентября по 23 октября)

В 2022 году Весов ждет масса возможностей для светлого будущего и карьеры. В начале года будут семейные конфликты, споры или даже разделение. Чтобы пройти эти трудности, надо будет держать себя под контролем, не выпускать гнев и оставаться логичным. Кроме того, здоровье может пошатнуться у близких членов семьи, поэтому стоит заняться профилактикой лечения. Согласно прогнозу, Весам следует быть осторожными при трате денег. А, в целом, год Тигра принесет в жизнь благополучие, удачу, покой, возможность для роста карьеры и любовь для одиноких сердец.

Гороскоп для Скорпиона (Рожденные с 24 октября по 22 ноября)

Для Скорпионов появится отличное время, чтобы позаботится о своем личном совершенствовании: развитие навыков, фитнес, межличностное общение. Именно совершенствование в долгосрочной перспективе поможет быстрее достичь поставленных целей. Астрологи считают, что психическое здоровье у этих знаков окажется уязвимым. Начало 2022 года будет нерешительным в плане бизнеса и карьеры. В решении затруднительных вопросов всегда можно попросить совета у экспертов или у близких. При этом денежная составляющая в изобилии, при разумном использовании. А вот в семье появится тревожность и в этом случае следует избегать манипуляций.

Гороскоп для Стрельца (Рожденные с 23 ноября по 22 декабря)

2022-й для рожденных под знаком Стрельца окажется довольно благоприятным и прибыльным в финансовой сфере, выгодным — в личном плане и карьерном, а с середины года повысится уровень жизни, комфорта, роскоши, смелость и уверенность в себе. Это время следует использовать для личностного роста. Здоровье в основном не подведет, но могут быть некоторые небольшие проблемы. Кроме того, причиной эмоционального истощения могут оказаться переживания за болеющих родных.

Гороскоп для Козерога (Рожденные с 23 декабря по 20 января)

Для Козерогов 2022-й станет удачным и благоприятным, расширит финансовые возможности и создаст стабильный заработок. Год Тигра позволит добиться успехов в карьере и бизнесе. Астрологи советуют также следить за пищевыми привычками и заниматься физическими упражнениями, чтобы избежать проблем со здоровьем. Отношения могут оказаться в тупике, но с середины года ситуация должна наладиться. Новичкам в любовных делах будет особенно сложно из-за вероятных ссор, которые могут привести к стрессу или даже разрыву отношений.

Гороскоп для Водолея (Рожденные с 21 января по 19 февраля)

Год Тигра станет хорошим временем для развития лидерских качеств, которые сделают яркими бизнес и карьеру. Время от времени Водолеям будет сопутствовать удача и 2022-й положительно повлияет на финансы. Если совершать крупные покупки или делать инвестиции, то следует делать это аккуратно, заранее учитывая расходы. В плане образования, детей и любви также все благоприятно. Однако, стоит задуматься о здоровье, особенно если оно связано с образом жизни, лучше регулярно заниматься йогой и спортом. Больше внимания уделить здоровью рекомендуется Водолеям старше 50 лет.

Гороскоп для Рыб (Рожденные с 20 февраля по 20 марта)

В 2022-м появится возможность улучшить свои карьерные перспективы, заняться личным развитием, накопить деньги и перейти на здоровый образ жизни. В начале года Рыбы могут столкнуться со многими проблемами, связанными с работой, здоровьем и любовными делами, но выводы будут сделаны с пользой. При этом Водяной Тигр поможет исследовать новую версию себя, улучшить навыки и финансы, использовать новые возможности и, в конечном итоге, добиться успеха, если прикладывать больше усилий.