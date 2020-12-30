Гороскоп на 2021 год: что ждать от Быка знакам Зодиака?

Большой гороскоп для всех знаков Зодиака на 2021 — читайте дальше в статье HOCHU.ua.

Гороскоп на 2021 год для Овнов будет удачным во всех начинаниях, но предостерегает вас от излишней самостоятельности. Овны относятся к стихии Огня, поэтому в минимальной степени подвержены деструктивному влиянию Луны. Это значит, что в год Белого Металлического Быка вы реже будете становиться перед выбором «чувства или долг», и это хорошо, потому что не придется тратить время на лишние сомнения. Что бы ни происходило, придерживайтесь заранее выбранного направления, какие бы перспективы ни сулили альтернативные варианты.

Гороскоп на 2021 год для Тельцов говорит, что вы — жизнерадостный знак, находящийся под покровительством земной стихии. Представителям этого знака в течение всего года будут сопутствовать удача и комфорт. Самое удачное время для любых свершений — весенне-летний период, с марта по июнь. Именно в эти месяцы вы по-настоящему узнаете значение слова «везунчик». Тельцам-предпринимателям звезды рекомендуют смелее испытывать судьбу в первой половине года. Кроме того, это время будет благоприятно для незамужних девушек.

Гороскоп на 2021 год для Близнецов сулит представителям знака неожиданные повороты, ко многим из которых вы никак не сможете подготовиться. Но вскоре поймете, что так даже лучше, есть возможность импровизировать. Близнецы — знак стихии Воздуха, которая в этом цикле займет нейтральную позицию. Другими словами, обстоятельства не будут подталкивать вас к тем или иным решениям, поскольку будет вполне хватать времени для выбора решения, которое кажется вам более подходящим. Остерегайтесь спешки и медлительности, учитесь придерживаться одной «скорости».

Гороскоп для Раков на 2021 год Белого Металлического Быка обещает представителям знака перемены во многом. Без особых трудностей вам удастся оказаться «на коне». Луна станет вашим главным помощником. Кроме того, позиция Марса, обычно отвечающего за проблемы и страхи Рака, изменится под гармоничным воздействием планетарных аспектов. В итоге, красная планета даст то, чего вашему знаку всегда недоставало — холодности и рассудительности. Итог любого начинания будет зависеть только от вас и принятых решений. Старайтесь все делать вовремя, не опаздывать и не спешить, потому что можете упустить единственный шанс.

Гороскоп для Львов на 2021 год Белого Металлического Быка обещает 365 дней сюрпризов. Некоторые вещи, которые будут с вами происходить, можно назвать вполне предсказуемыми, поскольку вы изначально понимали, к чему все идет. Представители знака окажутся невосприимчивы к негативному влиянию Луны, а Солнце будет занимать доминирующую позицию на небесной ленте, и это значительно стабилизирует общую обстановку. В работе все негативные тенденции сможете подавить достаточно быстро, а на любовном фронте даже самые непредсказуемые ситуации получат вполне предсказуемый исход. Но все сложится в вашу пользу — не само по себе, для этого придется приложить немало усилий.

Гороскоп для Дев на 2021 год Белого Металлического Быка говорит, что в целом год пройдет удачно. Гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка для Дев, говорит, что стихия Земли, к которой относится ваш знак, соответствует стихии Металла в восточной традиции, а это стихия покровителя 2021 года — Быка. Для вас характерны гибкость и адаптивность, как и для Быка, поэтому вы с легкостью подстроитесь друг под друга. Вам удастся избавиться от множества проблем. Успешно решатся вопросы, мучившие вас в последнее время. Бездельничать и разводить длительные разговоры ни о чем не придется — Бык любит упорных и трудолюбивых, и в первую очередь будет благоволить именно им.

Гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка сулит Весам увлекательный период с масштабными изменениями, которых вам давно не хватает. В этом годичном цикле Марс, обычно ослабляющий позицию Весов, и Солнце, отвечающее за проблемы и страхи вашего знака, станут лидерами небесной дуги, из-за чего их негативное влияние будет нивелировано благополучной астрологической обстановкой. По большей мере проблемы, которые сейчас встретятся на пути, будут результатами ваших поступков и решений, а не изощренно продуманные врагами ситуации. Так что вас будет тяжело удивить, поскольку все препятствия на пути будут абсолютно прогнозируемыми.

Гороскоп для Скорпионов на 2021 год Белого Металлического Быка говорит, что в этом году для вас сложится уникальная астрологическая ситуация. В это время все знаки стихии Воды защищены от негатива Луны, главного антагониста цикла. Но поскольку Луна отвечает за упадок сил Скорпиона, некоторая часть ее воздействия все равно сохранится. В целом позиции Скорпиона будут сильны. А ваш управитель Марс будет доминировать среди небесных тел вместе с Солнцем, из-за чего может усилиться негатив Венеры — антагониста красной планеты, отвечающего за ограничение возможностей Скорпиона.

Гороскоп для Стрельцов на 2021 год Белого Металлического Быка говорит, что весь год пройдет необычно. Ваша стихия Огонь получит иммунитет к негативному воздействию Луны, главного антагониста года Быка. А ваш главный активатор Юпитер будет ослаблен из-за сильной позиции Солнца, главного покровителя этого цикла. Из-за этой запутанной астрологической обстановки будет возникать много странных ситуаций. Негатива почти не будет, но многие вещи все же вызовут растерянность. Подобные ситуации научат вас добиваться поставленных целей любыми средствами и не уходить от ответственности.

Гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка для Козерогов сулит представителям знака положительное, интересное и динамичное время. Оно принесет вашему знаку масштабные перемены и отказ от стереотипов. Возможно, не все изменения придутся вам по душе, но альтернативы не будет. Козероги, представляющие стихию Земли, будут защищены от негативного воздействия Луны. Но ваш управитель Сатурн из-за антагонизма с Плутоном, чья энергетика будет плохой, станет подавлен и не сможет помочь в тяжелой ситуации. Поэтому рассчитывать на везение не придется — полагайтесь только на свои силы.

Гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка для Водолеев сулит вам непростой для восприятия период, когда некоторые ситуации будут меняться прямо у вас на глазах. Но вовсе не значит, что нужно отказываться от ранее намеченных планов, ведь в конце концов получите свой золотой куш. Солнце, чаще отвечающее за ограничение возможностей вашего зодиакального знака, в это время будет доминировать на небесной ленте, «засветив» своими лучами любой внешний негатив. Как самые яркие представители стихии Воздуха, которая нейтральна в отношении стихии Земли, будете во многом предоставлены сами себе.

Астропрогноз для Рыб на 2021 год обещает яркое и удивительное время. Солнце и Марс, главные покровители цикла, не затронут Рыб своим вниманием. Луна и Плутон, антагонисты периода, также вас обойдут стороной. Несмотря на то, что позиции этих планет будут определять общую обстановку на Земле, именно за вашу жизнь будут отвечать Юпитер и Венера, управитель и активатор Рыб. Позиция Меркурия, отвечающего за ограничение возможностей и упадок сил вашего знака, будет усилена из-за положения Плутона, что спровоцирует небольшие сложности финансового плана, поэтому лучше не рисковать. Остерегайтесь крупных инвестиционных вложений, кроме самых очевидных.