Гороскоп на 2020 год: что подготовила Белая крыса знакам зодиака?

Сайт HOCHU.UA пишет:

2020 Новый год по Китайскому календарю наступит 25 января, а завершится 11 февраля 2021. Каким будет 2020 год для разных знаков Зодиака и кому повезет в год Белой Металлической Крысы? Детальные предсказания на грядущий год читайте в нашей статье.

Представителям всех знаков Зодиака в новом 2020 году стоит взращивать в себе такие качества как: смелость, усердие, храбрость и хитрость. Этот год станет удачным для людей амбициозных и целеустремленных, но в тоже время, осторожных.

Не смотря на то, что 2020 год — високосный, по всем приметам он будет позитивным и плодотворным. Будьте смелыми и планируйте новое, поддерживайте старые связи и, конечно, следите за здоровьем. Тогда удача обязательно будет вам сопутствовать!

ГОРОСКОП НА 2020 ГОД — ОВЕН

В 2020 году Металлической Крысы Овнов будет переполнять заряд жизненных сил и мотивации. Настоящий успех ждет Овнов, имеющих свой бизнес и занятых в рекламе, медиа, пиаре. В этом году звезды советуют вам находиться в центре внимания, чтобы не упустить шансов улучшить свое общественное положение. Финансовые вопросы будут решаться легко и быстро, а ваши доходы будут стабильно расти.

Любовный гороскоп для Овнов на 2020 год женщинам советует не забывать о роли матери и жены, а Овнам-мужчинам не забывать о семейных ценностях. Вам будет нелегко достичь понимания в общении с друзьями и членами семьи. Чтобы сохранить хорошие отношения с окружающими, научитесь слушать и уважать мнение других людей. Избегайте прямолинейности и эмоциональности в разговорах с любимым человеком.

Предсказание Овнам на 2020 год: Величие — не в силе, а в том, чтобы верно ее применять

ГОРОСКОП НА 2020 ГОД — ТЕЛЕЦ

В начале 2020 года Металлической Крысы у Тельцов будет шанс удачно поменять место работы или жительства. Вы привыкли к насиженному месту и размеренному образу жизни, но если вас что-то не устраивает, не бойтесь перемен. Ремонт, перестановка мебели в квартире или в офисе благотворно повлияют на ваше эмоциональное состояние. Только с деньгами стоит обращаться аккуратнее: они могут так же быстро уйти, как и пришли. На протяжении целого года вам стоит бережно относиться к своему здоровью: займитесь профилактикой хронических заболеваний, одевайтесь по погоде и не переутомляйтесь.

Любовный гороскоп для Тельцов на 2020 год Металлической Белой Крысы говорит, что вы будете стремиться к счастью и спокойствию в личной жизни. Одинокие представители знака могут встретить человека, с которым захотят создать стабильный союз. Те, кто состоит в браке, начнут больше ценить семью. Хорошо сложатся отношения с родственниками, друзьями и коллегами. Близкие люди на протяжении года будут понимать и поддержать все ваши начинания.

Предсказание Тельцам на 2020 год: Трудолюбие — душа всякого дела и залог благосостояния.

ГОРОСКОП НА 2020 ГОД — БЛИЗНЕЦЫ

Прогноз для Близнецов на 2020 год Металлической Белой Крысы говорит, что вас ждет ошеломительный успех. Но, чтобы достичь высот, вам придется много работать. Звезды советуют представителям знака не сидеть без дела, а всегда искать способы улучшить свое положение. Только непрерывное движение в сторону успеха поможет Близнецам преуспевать во всех сферах жизни.

Любовный гороскоп для Близнецов на 2020 год сулит удачу в сфере романтических отношений. Те, кто находится в паре, наладят отношения с семьей и обретут счастье в любви. У одиноких представителей знака в осенне-зимний период высоки шансы найти родного человека и вступить в брак.

Предсказание Близнецам на 2020 год: Кто не идет вперед, тот идет назад.

ГОРОСКОП НА 2020 ГОД — РАК

Звезды говорят Ракам, что в 2020 году вам надо сохранять рассудительность и благоразумие. В первом полугодии вам придется принимать непростые решения, касающиеся имущества, работы и карьеры. Большую часть времени и сил будут отнимать рабочие вопросы. Ближе к концу года ситуация стабилизируется и дела пойдут вверх. С июля по ноябрь для вас наступит спокойное и благоприятное время.

Любовный гороскоп для Раков на 2020 год говорит, что на первый план у вас выйдет налаживание личных отношений. Этот год подходит как для выстраивания новых отношений, так и для работы над существующим союзом. В октябре-ноябре одинокие представители знака могут встретить свою любовь. Если вы в паре, то будете наслаждаться гармонией в браке. Только помните, что счастье любит тишину. Не рассказывайте посторонним людям ничего о своей личной жизни!

Предсказание Ракам на 2020 год: Нет тумана, из которого не было бы выхода!

ГОРОСКОП НА 2020 ГОД — ЛЕВ

Гороскоп для Львов на 2020 год говорит, что многие представители знака получат шанс начать жизнь с чистого листа, причем очень эффективно и продуктивно. Перед вами откроются новые горизонты, раскрывающие ваш настоящий потенциал. Вас ожидает повышение в должности, взлет по карьерной лестнице, увеличение заработной платы или прибыли от бизнеса. Многие Львы могут открыть собственное дело, приносящее хороший доход.

Любовный гороскоп для Львов на 2020 год говорит, что вы испытаете напряжение в сфере отношений. Причиной этому может быть ваша самонадеянность и эгоцентризм. Чтобы исправить ситуацию и вернуть гармонию, вам стоит проанализировать свое поведение и умерить эгоизм.

Предсказание Львам на 2020 год: Хорошее начало — половина дела.

ГОРОСКОП НА 2020 ГОД — ДЕВА

Гороскоп на 2020 год Девам говорит, что для достижения успеха вам необходимо поверить в свои силы и проявить настойчивость. Ваша прибыль также будет зависеть от умения быстро ориентироваться в ситуации. Новые проекты, начатые летом-осенью, могут стать как провальными, так и принести большую прибыль. Перед началом нового дела вам надо все хорошо взвесить и полагаться только на цифры и факты.

Любовный гороскоп для Дев на 2020 год говорит, что ваше дружелюбие и отзывчивость позволят наладить общение с домочадцами и любимым человеком. Проявляя внимательность и заботу об окружающих людях, взамен вы получите взаимность, поддержку и понимание. Весной одинокие Девы могут встретить вторую половинку. Судьбоносная встреча, скорее всего, состоится во время путешествия или командировки.

Предсказание Девам на 2020 год: Расчет имеет цену, а любовь — бесценна!

ГОРОСКОП НА 2020 ГОД — ВЕСЫ

Гороскоп на 2020 год для Весов говорит, что вам представится шанс раскрыть свой потенциал и занять желаемую должность. В этом году на первый план выйдет совершенствование профессиональных навыков и способностей, что приблизит вас к желаемому заработку. Многие Весы в этом году поднимутся по карьерной лестнице или вовсе сменят сферу деятельности. Над вами могут нависать проблемы, на решение которых потребуются большие суммы. Осенью ваш доход значительно вырастет, что позволит рассчитаться с долгами и даже пополнить копилку.

Любовный гороскоп на 2020 год говорит, что многим Весам будет нелегко достичь взаимопонимания и гармонии в отношениях с супругом и домочадцами. Основной причиной недовольства станет ваша загруженность на работе и недостаток внимания родным людям. Постарайтесь совладать с эмоциями и находить компромиссы, чтобы вернуть в семью мир и спокойствие.

Предсказание Весам на 2020 год: Хочешь сделать хорошо, сделай это сам!

ГОРОСКОП НА 2020 ГОД — СКОРПИОН

Гороскоп на 2020 год Металлической Крысы для Скорпионов говорит, что перед вами уже в первые три месяца грядущего года откроются заманчивые карьерные перспективы. В этом году не упустите хороший шанс сменить должность или найти новую, хорошо оплачиваемую работу. Металлическая Крыса покровительствует смелым, решительным людям. Поэтому можете смело шагать навстречу к новым свершениям. Это год сулит Скорпионам крупные покупки, переезды, путешествия.

Любовный гороскоп для Скорпионов на 2020 год говорит, что вам надо научится принимать любимого человека таким, какой он есть. В этом году вам придется отказаться от интриг и недосказанности в личных отношениях. Одиноким Скорпионам звезды рекомендуют не открывать сердце новым друзьям. Летнее знакомство или курортный роман не принесет ожидаемого счастья.

Предсказание Скорпионам на 2020 год: Для смелого и верного нет ничего невозможного.

ГОРОСКОП НА 2020 ГОД — СТРЕЛЕЦ

Гороскоп на 2020 год Металлической Крысы говорит, что вам следует избегать спешки и необдуманных решений. В начале года не стоит вкладывать средства в совершенно новый бизнес, инвестиции и дорогостоящие покупки. Лучше повремените до конца года и хорошо подумайте, каковы ваши истинные потребности. В этом году научитесь на первое место ставить свой заработок, а не интересы компании, тогда ваши доходы заметно вырастут. К концу года Стрельцов ожидает повышение, увеличение зарплаты, открытие новых горизонтов в бизнесе.

Любовный гороскоп на 2020 год для Стрельцов говорит, что вам надо научиться идти на компромисс и проявлять дипломатичность в общении с близкими людьми. Избегайте острых высказываний и сарказма, направленного в сторону любимого человека, тогда сможете избежать многих неприятностей в личной жизни.

Предсказание Стрельцам на 2020 год: Терпенье и труд все перетрут.

ГОРОСКОП НА 2020 ГОД — КОЗЕРОГ

Гороскоп на 2020 год для Козерогов говорит, что в год Металлической Крысы вам понадобится умение принимать различные жизненные обстоятельства и не терять при этом силу духа. Кардинальные изменения, касающиеся личной жизни, ожидают вас в первом полугодии. В это время рекомендуется следить за своими словами и исключить любой флирт на стороне.

Любовный гороскоп для Козерогов на 2020 год говорит, что вам обязательно надо находить время для совместного досуга с любимым человеком и близкими родственниками. Иначе вам не избежать затяжных обид со стороны близких людей. Не жертвуйте отношениями ради карьеры!

Предсказание Козерогам на 2020 год: Будь кремнем, и время высечет из тебя искру.

ГОРОСКОП НА 2020 ГОД — ВОДОЛЕЙ

Гороскоп на 2020 год Металлической Крысы для Водолеев говорит, что перед вами регулярно будут возникать трудности. Зато преодолевая их, вы сможете получить ценный жизненный опыт, отработать плохую карму и, возможно, стать совсем другим человеком. Разумеется, чтобы достичь этого, вам придется проделать колоссальную работу над своими недостатками, но ваши усилия не окажутся напрасными.

Гороскоп отношений на 2020 год Водолеям предвещает удачу в сфере любовных отношений. Одинокие представители знака встретят вторую половинку, а те, кто состоит в паре, наладят гармонию и понимание. Некоторые пары решат узаконить отношения. Браки, созданные в этом году будут прочными и счастливыми.

Предсказание Водолеям на 2020 год: Опыт — самый лучший учитель, только плата за учение слишком велика.

ГОРОСКОП НА 2020 ГОД — РЫБЫ

Гороскоп на 2020 год Рыбам говорит, что в новом году Металлической Крысы вам удастся найти свой жизненный путь. Проходящий год был периодом исправления ошибок и постановки новых целей. С января нового 2020 года наступит благоприятный период для реализации самых смелых, самых амбициозных планов. Но если будете лениться и не решитесь на изменения в своей жизни, то вам придется довольствоваться малым.

В плане любви в 2020 году Рыбам будет нелегко найти общий язык с близкими людьми. В первом полугодии вероятны конфликты и ссоры в семье, что может изрядно потрепать вашу нервную систему. Рыбы почувствуют охлаждение родственных и дружеских связей. Звезды советуют приложить усилия, чтобы вернуть доверие и взаимопонимание в отношения. Во втором полугодии вам удастся добиться стабильности в сфере личных отношений.

Предсказание Рыбам на 2020 год: Желания необходимы, чтобы жизнь постоянно находилась в движении.