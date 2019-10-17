17.10.2019
16:39
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Общество

«Городской патруль» принял участие в «Казачьем сполохе»

Патриотический клуб «Городской патруль» Детского (подросткового) Центра принял участие в военно – спортивной игре «Казачий сполох».

Соревнования организованы в соответствии со Стратегией развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года, утвержденной Президентом Российской Федерации 15 сентября 2012 года. Организаторами выступили: Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия), Военный комиссариат Республики Саха (Якутия), ГБУ Республики Саха (Якутия) ДО «Республиканский центр развития детского движения» и ЯОКО «Якутский казачий полк». Основной целью игры являлось формирование и развитие интереса и уважения к истории и традициям российского казачества.

В военно-патриотической игре приняли участие – 130 учащихся из 13 команд Мегино — Кангаласского, Усть-Алданского, Намского улусов, а также г.Жатай и г.Якутск.

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По условиям военно-спортивных игр каждая команда состязалась в семи видах соревнований, но с разделением участия в некоторых видах по три участника или всей командой:
– военно-историческая викторина «История Российского казачества и Великой Отечественной войны 1941–1945 г.г.» (команда)
– строевая подготовка с исполнением песни (команда)
– конкурс на знание материальной части стрелкового оружия (три участника)
– конкурс «Рубка лозы» (3 участника)
– военизированная эстафета (команда)
– снаряжение магазина (три участника)
– стрельба из пневматической винтовки (три участника)

В этапе по пулевой стрельбе курсанты патриотического клуба «Городской патруль» заняли почетное 3 место.

Поздравляем ребят и желаем вам дальнейших успехов в боевой, строевой и учебной подготовке.

Фото: МБОУ ДО "Д(п)Ц" ГО г. Якутск.
Источник: МБОУ ДО "Д(п)Ц" ГО г. Якутск.
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