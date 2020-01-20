Городскими властями Ленска приняты меры по отлову собак, напавших на ребёнка

По поводу нападения в г. Ленске на школьника стаи собак, заместитель главы Ленского района по социальным вопросам Нина ЕВСТАФЬЕВА сообщила, что первоклассника одной из школ города от собак отбил прохожий, проезжавший мимо на машине.

«Он отвёз ребёнка в больницу. Проведены все необходимые процедуры, на раны наложили швы. Ребёнок в сознании, лежит в реанимации», — проинформировала Евстафьева.

По информации заместителя главы г. Ленска Василия КОЗЫРЕВА, в микрорайон, где совершено нападение стаей собак на ребёнка, направлена специализированная бригада по отлову собак.

Руководитель Департамента ветеринарии Республики Саха (Якутия) Василий БУРАЕВ сообщил, что за 2019 год на территории Ленского района отловлено 194 животных без владельцев. Они были доставлены в пункты передержки животных, из них 57 (29 %) – возвращено владельцам, 30 (15 %) – отпущено в естественную среду обитания, утилизировано 107 собак (56%) (с признаками проявления агрессии 105, для прекращения страданий 2) до момента выхода Федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27.12.2018 N 498-ФЗ.

В связи с введением в силу 1 января 2020 года Федерального закона «Об ответственном обращении с животными», сегодня категорически запрещается убийство животных под любым предлогом. Данный закон предусматривает введение «метода ОСВВ», т.е. животных без владельцев необходимо отлавливать, содержать, стерилизовать, вакцинировать и выпустить в прежнюю среду обитания с введением видеозаписи процесса.