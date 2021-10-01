Городские власти поздравили пожилых онлайн

Почаще звоните родителям, они этого очень ждут…

В г. Якутске на сегодняшний день проживает 26 участников Великой отечественной войны, 1357 ветеранов тыла, 17 участников блокадного Ленинграда, 185 вдов умерших ветеранов и 7889 детей войны. Сегодня состоялось праздничное онлайн-мероприятие Окружной администрации г. Якутска, посвященное Дню пожилых людей. На видеоконференции присутствовали участники Великой отечественной войны, поколение победителей, весь актив ветеранского движения г. Якутска.

Несмотря на почтенный возраст они до сих пор участвуют в общественной жизни, помогают привить молодому поколению любовь к родине, преданность Отчизне и стремление созидать.

Поздравляя горожан с Днем пожилых людей, глава г. Якутска Евгений ГРИГОРЬЕВ подчеркнул, что якутяне с особым уважением относятся к людям старшего поколения. Он выразил слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны, тыла, труда, детям военных лет, членам Совета старейшин, Совета ветеранов.

«У каждого из нас есть родители пожилого возраста, к которым мы относимся с уважением, теплотой и заботой. Чтобы у них было активное долголетие и хорошее настроение, наша задача — поддерживать их каждый день, независимо от праздничных дат. Самое главное внимание, достаточно короткого телефонного звонка, поинтересоваться здоровьем и настроением, спросить, что им нужно», — сказал депутат Якутской городской Думы, председатель постоянной комиссии по социальной политике Айаан ВАСИЛЬЕВ.

И добавил, что в школе, где он является директором, по доброй традиции приглашают ветеранов Центрального округа на встречу с учащимися. Ветераны рассказывают подрастающему поколению о военных и послевоенных годах, тяжелых временах восстановления народного хозяйства.

Как отметил руководитель Управления социальной защиты населения и труда г. Якутска Семен МАТВЕЕВ, еще два года назад ветеранов поздравляли в Доме дружбы народов им. Кулаковского. Но сейчас из-за пандемии вынуждены поздравлять онлайн. По его словам, одиноко проживающим пожилым людям на этой неделе организовали вручение сезонных овощей.

Участник войны Наум СЛЕПЦОВ пожелал долгой счастливой жизни, призвал беречь себя и своих родных от опасного вируса, который в мирное время уносит жизни людей.

Свои поздравления также передали председатель Совета ветеранов г. Якутска Николай ТРЯПША, руководитель Губинского округа Гулжан ОГОНЕРОВА, председатели Совета ветеранов округов, пригородов. Ветераны на другой стороне монитора компьютера задорно спели, лихо станцевали, поделились радостным праздничным настроением.