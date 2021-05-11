Городские школы полностью перешли на дистанционное обучение

С 12 мая учащиеся 9 и 11(12) классов городских общеобразовательных учреждений переходят на дистанционную форму обучения до особого распоряжения.



В столице растет количество больных коронавирусной инфекцией. Сегодня, 11 мая, в Якутии зарегистрировано 112 новых случаев коронавирусной инфекции, из них в Якутске — 62 случая. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, с 12 мая учащиеся 9 и 11(12) классов городских общеобразовательных учреждений переходят на дистанционную форму обучения до особого распоряжения.



По информации Управления образования г. Якутска, на основании письма Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия), в целях недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19) и создания безопасных условий для дальнейшей реализации образовательного процесса учащиеся 9 и 11 (12) классов с 12 мая переводятся на дистанционную форму обучения.



При этом в очной форме, с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, будут проводиться контрольные работы, процедурные мероприятия государственной итоговой аттестации, государственная итоговая аттестация выпускников 9 и 11(12) классов.



Консультации и подготовка к государственной итоговой аттестации для обучающихся 9 и 11(12) классов допускаются в очной форме малыми группами.



Массовые мероприятия, в том числе межнаселенные, межрайонные, выезды обучающихся за пределы республики не допускается проводить без согласования с республиканским оперштабом по недопущению и распространению новой коронавирусной инфекции. Отчетные творческие концерты, спортивные соревнования, выпускные вечера должны проводиться в дистанционной (онлайн) форме.



В дошкольных учреждениях рекомендовано усилить меры по профилактике новой коронавирусной инфекции и дезинфекции помещений.



Напомним, что с 11 мая учащиеся городских общеобразовательных учреждений, кроме учеников 9 и 11(12) классов, также перешли на дистанционную форму обучения.