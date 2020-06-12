Городские этюды (рассказ)

«Иван»

Я осталась без работы драматично: со ссорами, слезами в подушку, дочерью и бабушкой на иждивении. После долгого семейного совета было решено открыть мини-гостиницу в жилом доме. После долгих поисков мы нашли удачный вариант рядом с городской онкологией.

Ценник выставили небольшой за простой, при этом парочки, пьяных не пускали. Ориентировались, в основном, на приезжих с улусов.

Понемногу начали работать, обзавелись постоянными клиентами.

Так однажды ранней весной у нас появился старик. Несмело зашёл, кивнул согласно, увидев комнату и начал жить. Дышал Иван, назовём его так, тяжело, постоянно лежал в своей комнатушке.

Через день- два уходил в свою больницу на анализы и обследования и приходил совсем обессиленный. Долго сидел, отдыхал на крылечке, пытаясь отдышаться. Хорошо, что она была рядом. Мама, заметив, что Иван совсем себе ничего не готовит да и покупает еду совсем плохую, сперва относила ему еду с нашего стола, потом начала приглашать поесть с нами. Так постепенно и сроднились.

Узнали, что Иван одинок, живёт в селе за рекой. Жил он месяца три в гостинице. На майские праздники, вижу, совсем приуныл: целыми днями сидит, денег нет, да и больница не работает, а уехать домой не может, распутье. И у нас тоже только он один.

В один день махнула на все рукой и отправила трёх своих стариков: маму, ее подругу, которая тоже временами приезжала пожить к нам, и Ивана посмотреть на ледокол. Наняла им машину с часовой оплатой, пока они ездили, накрыла праздничный стол. Прошёл всего один час, вернулись: глаза радостно блестят, шутят о чем то, весело посмеиваются. Иван был радостно оживлён, сквозь кашель все пытался смеяться, рассказывал смешные случаи из своей жизни…

После праздников он пошёл в очередной раз в больницу и вернулся радостный: отпускают домой, сказали, позвонят, пригласят, тогда уже положат в стационар и будут лечить.

Так мы с ним и распрощались.

В один летний день раздался телефонный звонок. Звонил Иван. Слабым голосом попросил зайти в больницу, забрать и отправить ему выписку с больницу. Сам он приехать в город не сможет.

Когда зашла на приём к врачу, тот удивлённо спросил, почему он сам не приехал. Сказала, что не сможет. А потом, не утерпев, спросила диагноз, решив, что, если есть шанс, все таки как-нибудь привезем. «Рак лёгких 4 степени»- прозвучал до боли знакомый диагноз. Эта болезнь у меня когда то забрала бабушку…

Осенью мама приехала с улуса и говорит: «Встретила родственницу Ивана. Похоронили его. Тебе передала огромную благодарность за помощь. Иван до самой смерти с улыбкой о нас вспоминал».