Городские депутаты собрали детей в школу

23 августа на Летней сцене Центрального парка культуры и отдыха в преддверии Дня знаний 1 сентября состоялось ежегодное мероприятие «Собери ребенка в школу». Депутаты Якутской городской Думы Васильев Николай Николаевич и Пахомова Наталья Николаевна тепло поздравили 11 будущих первоклассников из многодетных и малообеспеченных семей Алексеевского избирательного округа № 6 и подарили детям полные комплекты необходимых школьных принадлежностей. Также дети получили не менее приятные подарки – билеты на посещение аттракционов в парке, оплаченные депутатами. Зажигательное выступление юных самодеятельных артистов из танцевального ансамбля «Автобус радости», исполнивших современные молодежные танцы, не оставило никого равнодушным. А администрация Парка культуры и отдыха любезно предоставила депутатам для проведения мероприятия свою площадку и обеспечила аппаратурой для музыкального сопровождения.

Мероприятие прошло живо и в сердечной обстановке. Ведущая, С.Е. Максимова, приглашая каждого первоклассника на сцену, обязательно кратко представляла его достижения, успехи и увлечения. Такие маленькие, и уже такие яркие индивидуальности вприпрыжку поднимались на сцену и чинно принимали от депутатов подарки. Кто-то был по-взрослому серьезен, а кто-то радостно улыбался. Родители первоклассников горячо хлопали и всячески поддерживали все происходящее на сцене, а дети, вообще, были в полном восторге. И не удивительно, ведь депутатам подарки помогал вручать «любимец детворы» Дэдпул – «дерзкий и, как пуля, резкий».

Впрочем, персонаж из комикса на этот раз был вежлив, дружелюбен, невероятно пластичен и полезен. Дети, вышедшие на сцену, быстро преодолевали стеснительность, с жаром участвовали во всех конкурсах, играли и танцевали, самозабвенно гонялись за облаками мыльных пузыриков, в общем, веселились от души. На такую милоту невозможно было глядеть без доброй улыбки, поэтому многие посетители парка, прогуливавшиеся мимо Летней сцены, невольно останавливались и с интересом смотрели на забавную суматоху.

Васильев Николай Николаевич, главный врач Якутской республиканской клинической больницы, сам родившийся в многодетной семье, уже много лет помогает подготавливать первоклассников к школе. По словам Николая Николаевича, важно создать ребенку перед 1 сентября не только чувство ответственности и серьезности, но приподнятое, праздничное настроение, позитивное отношение к школе. Для этого нет ничего лучше подобных общественных мероприятий, когда будущий первоклассник на деле ощущает себя значимым членом социума и осознает всю важность и необходимость своей будущей учебы.

После мероприятия радостные участники и довольные зрители разошлись по своим делам. Будущие первоклассники и их родители отправились кататься на каруселях и других аттракционах. Детский праздник удался на славу!