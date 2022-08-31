Городские автобусы возобновляют маршруты по ул. Каландаришвили

Окружная администрация города Якутска сообщает, что в связи с завершением работ по ремонту улицы Каландаришвили, маршрутные автобусы № 2, 15, 19, возобновляют движение по улице Каландаришвили с 1 сентября, сообщает тгк Yakutsk News

Фото: тгк Yakutsk News Источник: тгк Yakutsk News

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх