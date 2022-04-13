Города Якутии примут участие во всероссийском конкурсе малых городов

С 2018 года Минстроем России по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» проводится всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. В нем участвуют малые города с численностью населения до 100 тысяч человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения. Федеральные средства распределяются среди 160 победителей. В 2021 году было подано 307 заявок из 73 регионов страны. В этом году будут заявляться города Алдан, Ленск, Олекминск, Томмот. Определены команды разработчиков.

Якутия ежегодно принимает активное участие, за пять лет конкурса регион насчитывает семь побед: 2018 год – сквер в Олекминске, 2019 – парк в Нюрбе, набережная в Покровске, 2020 – сквер в Верхоянске, площадь в Среднеколымске, 2021 – набережная в Нюрбе, бульвар в Покровске. Реализованные проекты-победители на сегодняшний день являются центрами притяжения для горожан, комфортными и излюбленными местами.

«Команда Управления архитектуры и градостроительства при главе Якутии и Центр компетенций по вопросам городской среды РС (Я) «LETO» сопровождает разработку конкурсных заявок, помогает дорабатывать проекты и участвует в надзоре за реализацией. При этом многое зависит от отношения и заинтересованности самих жителей и глав городов», — отмечает главный архитектор Якутии Ирина Алексеева.