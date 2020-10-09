09.10.2020
21:05
173

Путешествия & Отдых

Города России без карантина: куда можно ехать спокойно, а где ждёт изоляция

Ситуация с распространением коронавируса ухудшается с каждым днём, регионы начали возвращаться к ограничениям, и поэтому при планировании поездки куда-то, лучше заранее узнать, к чему готовиться. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру собрал актуальные данные о том, куда можно ехать свободно, а где есть некоторые нюансы и можно оказаться в изоляции.

Информация актуальна на 9 октября. Важно: во многих регионах некоторые ограничительные меры введены официально, но могут не применяться на практике. Это связано с тем, что для отмены чаще всего нужен отдельный акт или указ, который не был выпущен, а предыдущий всё ещё формально действует.

В большинство регионов можно ехать спокойно, соблюдая базовые меры предосторожности. Это распространяется на тех, кто перемещается между регионами России, внутри страны.

В ряде регионов есть нюансы, на которые нужно обратить внимание:

•       Амурская область — прибывшие из-за рубежа должны соблюдать карантин 14 дней. В общественных местах масочный режим.

•       Архангельская область — иностранцы, прибывающие с целью работы, должны пройти 14-дневный карантин. У прибывающих в с. п. Соловецкое должна быть справка об отсутствии COVID-19. введён масочный режим в общественных местах.

•       Республика Башкортостан — режим самоизоляция для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Карантин для прибывших в регион с целью работы. В общественных местах действует масочный режим.

•       Брянская область — 14-дневный карантин для прибывших из-за рубежа. В общественных местах запрещено находиться без маски.

•       Республика Дагестан — режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями без ужесточения для прибывших из других регионов. В ряде районов запрещено находиться без маски в общественных местах. Закрыты въезды в Кизилюрт и Хасавюрт.

•       Ивановская область — режим самоизоляции для лиц с хроническими заболеваниями. Прибывшие в регион из других субъектов РФ должны предоставить ПЦР-тест на коронавирус. В общественных местах действует масочный режим.

•       Камчатский край — прибывающим на работу иностранцам нужно пройти 14-дневный карантин. У всех прибывающих в аэропорт Елизово россиян должен быть отрицательный тест на коронавирус или нужно сдать его в аэропорту. В общественных местах действует масочный режим. В некоторых населённых пунктах введён режим ЧС.

•       Курская область — для прибывших из других регионов карантина нет. Для приезжающих из зарубежных стран в — 14-дневный карантин. В общественных местах введён масочный режим.

•       Республика Карелия — в регионе введён обязательный масочный режим. Прибывшие из других регионов РФ должны сообщить о себе.

•       Магаданская область — режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Прибывшие из других регионов должны иметь отрицательный тест на COVID-19, или провести 14 дней в самоизоляции.

•       Республика Мордовия — режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями, для прибывших из регионов РФ карантина нет. Для прибывших из-за рубежа стран по суше — 14-дневный карантин.

•       Мурманская область — режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. В общественных местах действует масочный режим. Для прибывших из зарубежных стран по суше — карантин 14 дней.

•       Ненецкий автономный округ — рекомендовано ношение маски в общественных местах. Прибывшие из других регионов должны сообщить о себе и соблюдать самоизоляцию на дому 14 дней, либо предъявить справку об отсутствии COVID-19.

•       Нижегородская область — рекомендован режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Введён масочный режим. Для прибывающих из-за границы по воздуху – ПЦР-тест на COVID-19, для остальных — карантин.

•       Оренбургская область — в общественных местах обязательно ношение маски и перчаток. Прибывшие из других регионов должны сообщить о себе и сдать тест ПЦР на коронавирус.

•       Пермский край — до 18 октября режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Действует масочный режим. 14-дневный карантин для иностранцев и прибывающих в Пермский край с целью работы и учёбы.

•       Ульяновская область — рекомендован режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. В общественных местах обязательно ношение маски. Прибывшие из других регионов должны сообщить о себе.

•       Республика Чувашия — рекомендован режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. В общественных местах введён масочный режим. Самоизоляция для прибывающих из-за рубежа.

•       Чукотский автономный округ — до 12 октября обязательная самоизоляция для лиц старше 65 лет и для граждан с хроническими заболеваниями. Прибывшие в регион должны иметь справку об отсутствии COVID-19 или пройти экспресс-тестирование.

•       Ямало-Ненецкий автономный округ — до 1 ноября самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Прибывшие в Новый Уренгой должны иметь справку об отсутствии COVID-19.

•       Республика Карачаево-Черкесия — до 16 октября режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Введён масочный режим. Возможен карантин для прибывших из регионов РФ и обязательный карантин для прибывших из-за рубежа.

В некоторых регионах приезжих может ждать самоизоляция (обязательная или рекомендованная):

•       Республика Алтай — до 16 октября рекомендован режим самоизоляции для людей старше 65 лет. В общественных местах действует масочный режим. Прибывшие из других регионов и стран должны сообщить о себе — им рекомендован карантин 14 дней.

•       Республика Калмыкия — до 18 октября режим самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания. В общественных местах действует масочный режим. Прибывшие из других регионов обязаны соблюдать карантин 14 дней.

•       Кемеровская область– Кузбасс — рекомендован режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Карантин 14 дней для прибывших в международные аэропорты Кемерово и Новокузнецка. Действует масочный режим.

•       Красноярский край — в регионе продлены ограничительные меры. Обязательный карантин 14 дней для прибывших в аэропорт Норильска из других регионов. Введён масочный режим.

•       Омская область — прибывшие в регион с территорий, где зарегистрированы случаи COVID-19, должны соблюдать самоизоляцию. В общественных местах обязательно ношение маски.

•       Смоленская область — в общественных местах запрещено находиться без маски. Прибывшие из других регионов обязаны сообщить о себе и соблюдать самоизоляцию 14 дней.

•       Ставропольский край — до 15 октября режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Для прибывших из неблагоприятных регионов — самоизоляция 14 дней, кроме лиц, следующих на санаторно-курортное лечение.

•       Чеченская Республика — в общественных местах масочный режим. Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. Прибывшие из других регионов должны сообщить о себе и соблюдать карантин.

Источник: https://www.tutu.ru/
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх