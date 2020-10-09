Города России без карантина: куда можно ехать спокойно, а где ждёт изоляция

Ситуация с распространением коронавируса ухудшается с каждым днём, регионы начали возвращаться к ограничениям, и поэтому при планировании поездки куда-то, лучше заранее узнать, к чему готовиться. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру собрал актуальные данные о том, куда можно ехать свободно, а где есть некоторые нюансы и можно оказаться в изоляции.

Информация актуальна на 9 октября. Важно: во многих регионах некоторые ограничительные меры введены официально, но могут не применяться на практике. Это связано с тем, что для отмены чаще всего нужен отдельный акт или указ, который не был выпущен, а предыдущий всё ещё формально действует.

В большинство регионов можно ехать спокойно, соблюдая базовые меры предосторожности. Это распространяется на тех, кто перемещается между регионами России, внутри страны.

В ряде регионов есть нюансы, на которые нужно обратить внимание:

• Амурская область — прибывшие из-за рубежа должны соблюдать карантин 14 дней. В общественных местах масочный режим.

• Архангельская область — иностранцы, прибывающие с целью работы, должны пройти 14-дневный карантин. У прибывающих в с. п. Соловецкое должна быть справка об отсутствии COVID-19. введён масочный режим в общественных местах.

• Республика Башкортостан — режим самоизоляция для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Карантин для прибывших в регион с целью работы. В общественных местах действует масочный режим.

• Брянская область — 14-дневный карантин для прибывших из-за рубежа. В общественных местах запрещено находиться без маски.

• Республика Дагестан — режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями без ужесточения для прибывших из других регионов. В ряде районов запрещено находиться без маски в общественных местах. Закрыты въезды в Кизилюрт и Хасавюрт.

• Ивановская область — режим самоизоляции для лиц с хроническими заболеваниями. Прибывшие в регион из других субъектов РФ должны предоставить ПЦР-тест на коронавирус. В общественных местах действует масочный режим.

• Камчатский край — прибывающим на работу иностранцам нужно пройти 14-дневный карантин. У всех прибывающих в аэропорт Елизово россиян должен быть отрицательный тест на коронавирус или нужно сдать его в аэропорту. В общественных местах действует масочный режим. В некоторых населённых пунктах введён режим ЧС.

• Курская область — для прибывших из других регионов карантина нет. Для приезжающих из зарубежных стран в — 14-дневный карантин. В общественных местах введён масочный режим.

• Республика Карелия — в регионе введён обязательный масочный режим. Прибывшие из других регионов РФ должны сообщить о себе.

• Магаданская область — режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Прибывшие из других регионов должны иметь отрицательный тест на COVID-19, или провести 14 дней в самоизоляции.

• Республика Мордовия — режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями, для прибывших из регионов РФ карантина нет. Для прибывших из-за рубежа стран по суше — 14-дневный карантин.

• Мурманская область — режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. В общественных местах действует масочный режим. Для прибывших из зарубежных стран по суше — карантин 14 дней.

• Ненецкий автономный округ — рекомендовано ношение маски в общественных местах. Прибывшие из других регионов должны сообщить о себе и соблюдать самоизоляцию на дому 14 дней, либо предъявить справку об отсутствии COVID-19.

• Нижегородская область — рекомендован режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Введён масочный режим. Для прибывающих из-за границы по воздуху – ПЦР-тест на COVID-19, для остальных — карантин.

• Оренбургская область — в общественных местах обязательно ношение маски и перчаток. Прибывшие из других регионов должны сообщить о себе и сдать тест ПЦР на коронавирус.

• Пермский край — до 18 октября режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Действует масочный режим. 14-дневный карантин для иностранцев и прибывающих в Пермский край с целью работы и учёбы.

• Ульяновская область — рекомендован режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. В общественных местах обязательно ношение маски. Прибывшие из других регионов должны сообщить о себе.

• Республика Чувашия — рекомендован режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. В общественных местах введён масочный режим. Самоизоляция для прибывающих из-за рубежа.

• Чукотский автономный округ — до 12 октября обязательная самоизоляция для лиц старше 65 лет и для граждан с хроническими заболеваниями. Прибывшие в регион должны иметь справку об отсутствии COVID-19 или пройти экспресс-тестирование.

• Ямало-Ненецкий автономный округ — до 1 ноября самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Прибывшие в Новый Уренгой должны иметь справку об отсутствии COVID-19.

• Республика Карачаево-Черкесия — до 16 октября режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Введён масочный режим. Возможен карантин для прибывших из регионов РФ и обязательный карантин для прибывших из-за рубежа.

В некоторых регионах приезжих может ждать самоизоляция (обязательная или рекомендованная):

• Республика Алтай — до 16 октября рекомендован режим самоизоляции для людей старше 65 лет. В общественных местах действует масочный режим. Прибывшие из других регионов и стран должны сообщить о себе — им рекомендован карантин 14 дней.

• Республика Калмыкия — до 18 октября режим самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания. В общественных местах действует масочный режим. Прибывшие из других регионов обязаны соблюдать карантин 14 дней.

• Кемеровская область– Кузбасс — рекомендован режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Карантин 14 дней для прибывших в международные аэропорты Кемерово и Новокузнецка. Действует масочный режим.

• Красноярский край — в регионе продлены ограничительные меры. Обязательный карантин 14 дней для прибывших в аэропорт Норильска из других регионов. Введён масочный режим.

• Омская область — прибывшие в регион с территорий, где зарегистрированы случаи COVID-19, должны соблюдать самоизоляцию. В общественных местах обязательно ношение маски.

• Смоленская область — в общественных местах запрещено находиться без маски. Прибывшие из других регионов обязаны сообщить о себе и соблюдать самоизоляцию 14 дней.

• Ставропольский край — до 15 октября режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Для прибывших из неблагоприятных регионов — самоизоляция 14 дней, кроме лиц, следующих на санаторно-курортное лечение.

• Чеченская Республика — в общественных местах масочный режим. Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. Прибывшие из других регионов должны сообщить о себе и соблюдать карантин.